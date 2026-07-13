El Centro Despertadores Rurales Inteligentes convierte Oliete en un laboratorio de innovación

El Centro Despertadores Rurales Inteligentes, impulsado por la ONG Apadrinaunolivo.org en Oliete, ha preparado una programación especial para los meses de julio y agosto con actividades dirigidas a vecinos, visitantes, teletrabajadores, emprendedores, jóvenes y familias. La iniciativa busca aprovechar el verano para convertir Oliete en un punto de encuentro, formación e innovación abierto a todos.

La programación incluye propuestas para todos los perfiles. Entre ellas destaca el Hackathon Rural ‘Hackea tu Pueblo’, que reunirá los días 21 y 22 de julio a jóvenes universitarios para resolver retos reales planteados por los vecinos de Oliete. También se celebrarán los Encuentros Inspiradores, con profesionales, investigadores y divulgadores que compartirán su experiencia con los asistentes, así como los encuentros «Cañas & Co-Creation», pensados para favorecer el networking entre teletrabajadores, nómadas digitales y personas interesadas en el desarrollo rural.

La tecnología también tendrá un papel protagonista gracias al programa Tecnología que Despierta Pueblos, desarrollado en el marco de Suma Tech 2026 de Fundación Telefónica. La programación incluirá el taller familiar de ciberseguridad «Detectives Digitales», que se celebrará el 23 de julio, y «Profesiones que cambian el mundo», una actividad gamificada dirigida a niños y jóvenes el 7 de agosto para despertar vocaciones tecnológicas y acercar las profesiones del futuro al medio rural.

Este verano los emprendedores contarán también con un espacio propio gracias al Pop-Up de Innovación Local, donde podrán presentar sus proyectos y productos al público. La programación se completa con el cinefórum Establo Proyecta, dedicado a documentales sobre sostenibilidad y relevo generacional; el Filandón Digital, que recuperará la memoria oral de los mayores mediante la creación del primer podcast comunitario de Oliete; talleres para jóvenes creadores de contenido y diferentes actividades del Plan de Acogida Intercultural, que culminarán durante la Semana Cultural del municipio.

Desde Despertadores Rurales Inteligentes destacan que esta programación pretende demostrar que «el medio rural también puede ser un espacio para innovar, aprender, emprender y crear comunidad», generando nuevas oportunidades para quienes viven o visitan el territorio.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público, aunque algunas cuentan con plazas limitadas y requieren inscripción previa. Toda la programación, fechas y formularios de inscripción se irán publicando a través de las redes sociales de Despertadores Rurales Inteligentes y Apadrinaunolivo.org, donde las personas interesadas podrán consultar la información actualizada y reservar su plaza.