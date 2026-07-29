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29 JUL 2026|

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El Centro de Despertadores Rurales de Oliete ya reúne a una comunidad de 50 emprendedores

El proyecto celebra su primera edición de la iniciativa 'Encuentros con impacto' para dar a conocer la labor que realizan en el medio rural y seguir creciendo

Instante del primer 'Encuentro con impacto' celebrado en el Centro de Despertadores Rurales Inteligentes de Oliete / C.O.
Instante del primer 'Encuentro con impacto' celebrado en el Centro de Despertadores Rurales Inteligentes de Oliete / C.O.

La COMARCA29 07 2026

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El Centro de Despertadores Rurales Inteligentes de Oliete ha consolidado una comunidad activa formada por 50 emprendedores vinculados a diferentes proyectos de desarrollo del medio rural. El proyecto social, que nació de manera virtual, continúa impulsando nuevos proyectos para atraer y retener a más población. Todo ello mientras continúa trabajando de forma ligada a Apadrina un Olivo, la iniciativa social que ya ha recuperado 30.000 olivos centenarios abandonados y que quiere conseguir llegar hasta los 100.000.

Estas son algunas de las líneas que se abordaron este miércoles en Oliete con motivo del desarrollo de la primera edición de la inicativa 'Encuentros con impacto'. El objetivo era ofrecer un día entero de actividad
en el centro a través del cual acercar su actividad a emprendedores, administraciones y vecinos en general. "Queremos unir a personas para seguir creciendo", ha explicado su coordinadora, Sara Anés. Entre los presentes también ha estado Adrián Muelas, subdirector general de Coordinación e iniciativas del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), quien se ha acercado a la localidad para poder "conocer de cerca su impacto".

El programa de Despertadores Rurales Inteligentes acompaña de manera directa a los emprendedores para generar una red con la que poder mantener proyectos capaces de crear empleo y actividad económica en el medio rural. “Es un proyecto que nos permite demostrar que emprender desde un pueblo es posible y que la cooperación entre iniciativas puede multiplicar su impacto", ha señalado Anés.

Una parte importante de este crecimiento se ha producido gracias a Aragón Despierta Futuro, un proyecto desarrollado durante dos años con la colaboración de Amazon. El programa ha permitido potenciar una comunidad de emprendedores rurales, facilitar el aprendizaje compartido y poner en marcha iniciativas en diferentes localidades. El proyecto se encuentra ahora en su recta final, centrada en medir los resultados, presentar el impacto alcanzado y transferir el modelo para que pueda aplicarse en otros territorios. Desde la organización consideran que la experiencia ha permitido consolidar una red estable que ya está generando trabajo y favoreciendo el desarrollo de proyectos en distintos pueblos.

También trabaja en un prototipo de riego inteligente destinado a anticiparse a los periodos de sequía, reducir el consumo de agua y adaptar el riego a las necesidades reales de los cultivos, entre otras iniciativas.

Siete líneas de actividad durante el verano

El centro, además, ha reforzado este verano su programación con siete líneas diferentes de actividades. Entre ellas se encuentran cinefórums sobre cuestiones directamente relacionadas con el territorio, como el olivar o las minas abandonadas, y talleres dirigidos a jóvenes creadores de contenido digital.

También está prevista la participación de una creadora de contenido especializada en el medio rural, que explicará cómo ha conseguido difundir este tipo de historias a través de las redes sociales. La programación incluirá además un concurso destinado a que los jóvenes muestren, desde su propia perspectiva, que “Oliete está de moda”.

De cara a los próximos años, el Centro de Despertadores Rurales quiere ampliar su comunidad emprendedora, seguir recuperando cultivos y tradiciones y avanzar en iniciativas relacionadas con la interculturalidad. La llegada de familias migrantes que trabajan y viven en Oliete constituye otro de los ámbitos en los que la organización pretende actuar para favorecer la integración, la convivencia y el enriquecimiento cultural. Todo ello sin dejar de lado la línea principal, la recuperación de olivos a través de Apadrina un Olivo.

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