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20 JUL 2026|

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CHA denuncia falta de especialistas en el Hospital de Alcañiz: «El Gobierno de Aragón le está dando el dinero de todos los aragoneses a Ribera Salud»

La portavoz, Isabel Lasobras, ha reclamado destinar los 3,2 millones que cuesta el contrato con la empresa privada en hacer más atractivas para que los médios quieran venir

Representantes de CHA a las puertas del Hospital de Alcañiz./ CHA
Representantes de CHA a las puertas del Hospital de Alcañiz./ CHA

Marina Monreal20 07 2026

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Hospital Alcañiz

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Chunta Aragonesista lamenta que el Gobierno de Aragón está "desmantelando los servicios públicos" en el medio rural aragonés. Este lunes la portavoz de la agrupación, Isabel Lasobras, ha denunciado a las puertas del nuevo Hospital de Alcañiz la falta de especialistas. La convocatoria llega después de que el pasado viernes La COMARCA alertara de que 13 de los 21 contraros temporales para facultativos han quedado desiertas. La representante de CHA sostiene que han pedido la comparececia urgente en las Cortes del consejero de Sanidad, Ángel Sanz.

Desde CHA aseguran que la situación del centro es "desesperante" y culpan al presidente Azcón y al propio Sanz de la "deriva que atraviesa el nuevo centro". "El Gobierno de Aragón debería de venir aquí y decirles a las personas del Baja Aragón porque no hay especialidad de ginecología, de dermatología, de obstetricia, de geriatría, cirugía general...", ha reclamado Lasobras. CHA recuerda que la situación ha sido calificada de "desastre total" por el presidente del Colegio Oficial de Médicos y subraya que los propios datos del Servicio Aragonés de Salud reflejan el fracaso de la política sanitaria del Ejecutivo de Azcón. 

Aun así la especialidad que más preocupa a Chunta es Traumatología. De las tres plazas convocadas no se ha cubierto ninguna y el servicio se tiene que reforzar con médicos externos. «Más de 3,2 millones está invirtiendo el Gobierno de Aragón en Ribera Salud para privatizar la sanidad. Este es el modelo que más le gusta y mientras el Salud pone los edificios, el personal de mantenimiento y de administración, Ribera Salud pone solamente los médicos especialistas», ha lamentado.

En este sentido piden destinar estos mismos fondoa a mejorar las condiciones laborales y que las plazas del centro bajoaragonés sean más atractivas para los facultativos. «Gobernar no solamente es hacerse una foto, gobernar es garantizar que todas las personas vivan donde vivan, tengan los servicios públicos cubiertos. Las personas que vivien aqui lo que quieren es derechos, no privilegios», ha concluido Lasobras.

Sin personal para la UCI

Otra de las áreas que preocupa es la Unidad de Cuidados Intensivos, de reciente creación con las nuevas intalaciones y que todavía continua cerrada por falta de personal para garantizar la atención continuada que requieren los pacientes que están allí ingresados.

Lamentan que de las 11 plazas que se anunciaron para todo Aragón, ninguna está en el centro bajoaragonés. «Esta es la solución que quiere dar Azcón a las personas del Bajo Aragón. Nuevamente los ha olvidado, tienen menos derechos y además los han ninguneado», ha añadido la portavoz.

Una residencia en el antiguo hospital

En cuanto a darle un nuevo uso a las antiguas instalaciones del Hospital de Alcañiz que han quedado vacías, CHA considera que es responsabilidad del Gobierno de Aragón trabajar en encontrar la mejor fórmula. En este sentido proponen la adaptación para acoger un centro de día o una residencia de mayores. "Tenemos una población que está muy envejecida y vemos que se están haciendo en muchísimos lugares y residencias que luego hay que intentar concertar plazas, este podría ser un buen método", añade.

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