CHA denuncia la mala climatización de la Escuela Infantil de Calanda y el Ayuntamiento defiende «condiciones óptimas»

La formación política CHA denuncia la "preocupante situación" que atraviesa la Escuela Infantil de Calanda respecto a la climatización de sus instalaciones. Según una nota que el partido ha remitido este lunes a los medios de comunicación, el centro "únicamente dispone de equipos de aire acondicionado en las zonas comunes y pasillos, mientras que las aulas donde las niñas y niños pasan la mayor parte de la jornada carecen de estos sistemas". El Ayuntamiento calandino, por su parte, defiende que no ha recibido ninguna queja formal ni por parte de las familias ni el equipo docente, y critica que la denuncia provenga "de quienes ni siquiera tienen representación en el consistorio, y tampoco conocen de cerca el territorio"

La portavoz adjunta de CHA y portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades, Isabel Lasobras, ha formulado al Departamento de Educación varias preguntas sobre la situación de climatización de la Escuela Infantil de Calanda, donde actualmente las aulas destinadas a niñas y niños de 0 a 3 años, ha insistido, no disponen de sistemas de aire acondicionado. Sí lo hay en el comedor, donde "los niños pasan gran parte de su estancia", ha señalado el Ayuntamiento.

La solución adoptada "de forma provisional" para las aulas, han explicado desde CHA, consiste en la instalación de ventiladores, algo que consideran "insuficiente para garantizar unas condiciones adecuadas de bienestar, descanso y salud para los menores, así como un entorno de trabajo apropiado para el personal docente y auxiliar del centro".

El alcalde de Calanda, Alberto Herrero, ha defendido que las instalaciones cuentan con un buen sistema de aireamiento, y ha definido la denuncia de CHA como "una auténtica sorpresa que no se ajusta a la realidad". "Si hubiésemos recibido alguna queja por parte de familias o trabajadores, el Ayuntamiento ya hubiese dado una respuesta a estos problemas. Y eso no ha sido así", ha explicado. El primer edil ha reconocido la existencia de ventiladores, además del aire; aunque sin dejar de lado que las condiciones del centro son "óptimas, lejos de las que describe CHA". "Tenemos aire en el comedor y ventiladores en las aulas. Hay mucha ventilación", ha insistido el edil.

Nueva escuela infantil

En la nota de prensa, además, CHA ha señalado que, "aunque existe el proyecto de construcción de un nuevo centro educativo, la comunidad educativa necesita respuestas concretas y soluciones eficaces durante el periodo de transición hasta que esta infraestructura sea una realidad". Ante ello, Herrero ha destacado que "ha sido nuestro equipo de gobierno el que ha invertido y trabajado para sacar adelante este proyecto". "Una obra con una gran inversión detrás, y que lógicamente no puede estar lista de la noche a la mañana", ha afirmado el alcalde calandino.

En ese sentido, Ricardo Moreno, vicesecretario de CHA de las Comarcas del Sur, reclama que se atienda "de forma inmediata" esta situación para "evitar que las altas temperaturas sigan afectando a las condiciones en las que se desarrolla la actividad educativa y asistencial de la Escuela Infantil de Calanda".

Moreno insiste en la necesidad de que el Departamento de Educación adopte "medidas provisionales suficientes" y aporte "información clara sobre los plazos de ejecución de la nueva escuela infantil, garantizando mientras tanto unas instalaciones adecuadas para las niñas y niños, así como para el conjunto de la comunidad educativa".