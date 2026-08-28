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28 AGO 2026|

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CHA pide al Gobierno de Aragón actuar antes del 6 de septiembre para salvar la central térmica de Escucha

El partido reclama medidas concretas para garantizar la conservación de la antigua instalación y evitar la pérdida de un elemento del patrimonio minero-industrial

Central térmica de Escucha / Ayuntamiento Utrillas
Central térmica de Escucha / Ayuntamiento Utrillas

La COMARCA28 08 2026

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Chunta Aragonesista ha reclamado al Gobierno de Aragón que actúe con celeridad para garantizar la protección y conservación de la antigua central térmica de Escucha y evitar la pérdida de un elemento considerado fundamental del patrimonio histórico-industrial de las Cuencas Mineras y del conjunto de Aragón.

La petición de CHA llega tras conocer la respuesta del Departamento de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte a la pregunta escrita formulada por la diputada de CHA, Mary Carmen Bozal, sobre la situación de la antigua central térmica.

CHA reclama concreción ante el futuro de la central térmica de Escucha

Para Javier Carbó, la respuesta del Ejecutivo autonómico es insuficiente y no concreta las medidas que se prevén adoptar. “El Gobierno nos dice que va a realizar un estudio, pero no concreta qué medidas va a adoptar, qué protección se va a establecer, qué actuaciones se van a realizar, en qué plazos ni cómo se va a abordar la recuperación de este patrimonio”, ha señalado.

El portavoz de CHA considera especialmente preocupante esta falta de concreción debido a que el próximo 6 de septiembre finaliza el plazo de dos meses establecido como medida cautelar para evitar el derribo de la central térmica de Escucha.

CHA reclama que la situación se aborde desde una perspectiva más amplia y que la central térmica se integre en un futuro proyecto de recuperación del Conjunto Minero-Industrial de Escucha, teniendo en cuenta la relación entre la actividad minera y la generación de energía que durante décadas marcó la historia económica y social de las Cuencas Mineras.

Para Carbó, “no estamos hablando solamente de un edificio. Estamos hablando de un conjunto patrimonial que forma parte de la historia minera, energética e industrial de Escucha y de toda la comarca, y que merece una estrategia de recuperación y puesta en valor”.

El portavoz de CHA recuerda además que el Ayuntamiento de Escucha no puede afrontar en solitario una actuación de estas características. Las dimensiones del conjunto, la complejidad técnica de su conservación y rehabilitación y el coste económico que supondría hacen necesaria la implicación de las administraciones superiores. “El Ayuntamiento de Escucha necesita el apoyo y la implicación del Gobierno de Aragón y del Gobierno de España, así como la búsqueda de financiación europea”, ha defendido Carbó.

CHA considera que la recuperación del Conjunto Minero-Industrial de Escucha puede convertirse en una oportunidad para preservar la memoria minera e industrial de las Cuencas Mineras y, al mismo tiempo, generar un nuevo recurso cultural, turístico y económico para el territorio.

Finalmente, Javier Carbó ha reclamado al Gobierno de Aragón que no deje pasar el plazo del 6 de septiembre sin adoptar una posición clara. “Es el momento de que las administraciones con capacidad económica y técnica se impliquen y empiecen a trabajar en la recuperación del Conjunto Minero-Industrial de Escucha”, ha concluido el portavoz de CHA en las comarcas turolenses.

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