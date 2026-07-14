La CHE alerta de riesgo de crecidas en el Bajo Aragón y el Maestrazgo por tormentas intensas

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido este martes del riesgo de que se produzcan crecidas súbitas de carácter local en barrancos y cauces menores del Sistema Ibérico oriental, afectando especialmente a las comarcas del Bajo Aragón y el Maestrazgo. La alerta responde a los avisos amarillos activados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ante la previsión de lluvias intensas, rachas de viento muy fuertes, y no se descarta la caída de granizo durante la tarde de hoy.

Según ha informado la CHE, el peligro se concentrará principalmente en aquellas áreas donde descarguen los chubascos con mayor intensidad. Al tratarse de barrancos y cauces menores, este tipo de crecidas se caracterizan por su rapidez y su carácter localizado, lo que puede sorprender a quienes se encuentren en las inmediaciones de estos puntos.

Ante esta situación de inestabilidad, las autoridades hacen un llamamiento a la prudencia y recomiendan a la ciudadanía permanecer atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos. Para ello, instan a consultar los canales oficiales de la AEMet y el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH Ebro), además de seguir rigurosamente las indicaciones y pautas de autoprotección que dicten los Servicios de Protección Civil.