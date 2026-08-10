Actualizado 22:05

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

11 AGO 2026|

Actualizado 22:05

Chiprana presenta a las protagonistas de sus fiestas con novedad incluida: «Siempre he soñado con este momento»

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. El municipio estrena un recorrido acompañado por la charanga para ir a buscar a las representantes antes de la gala en la plaza

La COMARCA10 08 2026

Comentar

Cultura y OcioFiestas patronales

Las fiestas de Chiprana comenzaron este año a sonar antes incluso de que sus Chipranescas de Honor llegaran al acto de presentación. La charanga fue la encargada de ir a buscarlas una a una a sus domicilios y acompañarlas por las calles del municipio, en una de las principales novedades de este año y con el objetivo de dar todavía más protagonismo a las representantes de la localidad.

La iniciativa se ha querido realzar uno de los momentos más especiales del inicio de las fiestas. «Este año quisimos darles un poco más de protagonismo y se ha ido casa por casa a recogerlas», señaló Javier Nicólas, alcalde de Chiprana. El recorrido permitió que las chipranescas se fueran incorporando una tras otra a la comitiva hasta llegar juntas al lugar en el que se celebró el acto. Una novedad en la que también se implicaron las familias.

La presentación supone uno de los primeros grandes momentos de las fiestas patronales para Chiprana. «Es una noche especial, sobre todo para las chipranescas mayores e infantiles y para todo el pueblo», destacó el alcalde, que definió el acto como el pistoletazo de salida a unos días en los que las representantes tendrán un papel destacado.

La emoción también estuvo muy presente entre las propias chipranescas. Para Abril Muniente, asumir este papel supone cumplir una ilusión que viene de lejos. «Es una alegría muy grande porque llevo viniendo a este pueblo desde pequeña y siempre he soñado con ser chipranesca mayor», explicó. Ya había vivido anteriormente la experiencia como representante infantil y ahora afronta las fiestas desde una perspectiva diferente.

También Lidia Acero Valls afronta estos días con entusiasmo. «Es un orgullo representar a Chiprana este año», aseguró, «muy feliz, súper orgullosa y con muchísimas ganas de disfrutar las fiestas». Su deseo para estos días es sencillo: que todo el mundo lo pase bien, que las celebraciones transcurran sin problemas y que vecinos y visitantes puedan disfrutarlas al máximo.

Para Marisú Martínez Piazuelo, ser Chipranesca de Honor tiene además un fuerte componente familiar. Ha pasado los veranos en la localidad desde pequeña, ya que es el pueblo de sus abuelos maternos, y representar ahora a Chiprana supone para ella «un gran honor». Vivirá estos días rodeada de amigos y familiares y destaca precisamente el carácter abierto de unas fiestas que, en su opinión, ofrecen actividades tanto para pequeños como para mayores y durante las tardes y las noches.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Estas son las capitales de comarca del Bajo Aragón Histórico en las que el eclipse total de Sol durará más tiempo

CONSULTAR MAPA. El fenómeno astronómico comenzará prácticamente al mismo tiempo en todo el territorio, entre las 19.35 y las 19.36, y alcanzará su máximo alrededor de las 20.30

Comentar

Estas son las capitales de comarca del Bajo Aragón Histórico en las que el eclipse total de Sol durará más tiempo

De concurso de gildas a dances tradicionales: Así se viven las fiestas patronales en el Bajo Aragón Histórico

FOTOGALERÍA. Los vecinos de localidades como Castellote, Fuentespalda, Foz Calanda, Belmonte de San José, Ráfales, Fayón, Los Olmos o Muniesa viven por todo lo alto su fin de semana más...

Comentar

De concurso de gildas a dances tradicionales: Así se viven las fiestas patronales en el Bajo Aragón Histórico

Caspe despide a lo grande la XLII Vuelta al Bajo Aragón tras cuatro días de ciclismo de alto nivel

La localidad ha acogido la etapa final en la que Aitor Ros se ha llevado el triunfo por delante de Juan Bastida y Asier Gómez. Néstor Herrera se proclamó campeón...

Comentar

Caspe despide a lo grande la XLII Vuelta al Bajo Aragón tras cuatro días de ciclismo de alto nivel

Jorge Pérez - Gallego: «Es clave que alguien cante la cuenta atrás de las fases del eclipse, igual que en las campanadas de Nochevieja»

ENTREVISTA. El doctor en Astronomía Jorge Pérez es experto en la formación de las galaxias. Explica la importancia y el impacto de fenómeno astronómico

Comentar

Jorge Pérez - Gallego: «Es clave que alguien cante la cuenta atrás de las fases del eclipse, igual que en las campanadas de Nochevieja»

Caspe arranca sus fiestas con la imposición de bandas a sus 16 representantes y el pregón de Churrería La Aragonesa

FOTOGALERÍA. La lluvia dio un respiro para poder celebrar la gala a los pies de la Colegiata Santa María la Mayor y el coro del municipio cantó el Canto a...

Comentar

Caspe arranca sus fiestas con la imposición de bandas a sus 16 representantes y el pregón de Churrería La Aragonesa

Castelnou se moja y remoja en sus fiestas en honor al verano

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. A los cubos de agua que fueron en volandas por la plaza tras el pregón de un centenario vecino, la lluvia quiso hacer su aportación en las...

Comentar

Castelnou se moja y remoja en sus fiestas en honor al verano
Periódico del Bajo Aragón Histórico