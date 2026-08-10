Chiprana presenta a las protagonistas de sus fiestas con novedad incluida: «Siempre he soñado con este momento»

Las fiestas de Chiprana comenzaron este año a sonar antes incluso de que sus Chipranescas de Honor llegaran al acto de presentación. La charanga fue la encargada de ir a buscarlas una a una a sus domicilios y acompañarlas por las calles del municipio, en una de las principales novedades de este año y con el objetivo de dar todavía más protagonismo a las representantes de la localidad.

La iniciativa se ha querido realzar uno de los momentos más especiales del inicio de las fiestas. «Este año quisimos darles un poco más de protagonismo y se ha ido casa por casa a recogerlas», señaló Javier Nicólas, alcalde de Chiprana. El recorrido permitió que las chipranescas se fueran incorporando una tras otra a la comitiva hasta llegar juntas al lugar en el que se celebró el acto. Una novedad en la que también se implicaron las familias.

La presentación supone uno de los primeros grandes momentos de las fiestas patronales para Chiprana. «Es una noche especial, sobre todo para las chipranescas mayores e infantiles y para todo el pueblo», destacó el alcalde, que definió el acto como el pistoletazo de salida a unos días en los que las representantes tendrán un papel destacado.

La emoción también estuvo muy presente entre las propias chipranescas. Para Abril Muniente, asumir este papel supone cumplir una ilusión que viene de lejos. «Es una alegría muy grande porque llevo viniendo a este pueblo desde pequeña y siempre he soñado con ser chipranesca mayor», explicó. Ya había vivido anteriormente la experiencia como representante infantil y ahora afronta las fiestas desde una perspectiva diferente.

También Lidia Acero Valls afronta estos días con entusiasmo. «Es un orgullo representar a Chiprana este año», aseguró, «muy feliz, súper orgullosa y con muchísimas ganas de disfrutar las fiestas». Su deseo para estos días es sencillo: que todo el mundo lo pase bien, que las celebraciones transcurran sin problemas y que vecinos y visitantes puedan disfrutarlas al máximo.

Para Marisú Martínez Piazuelo, ser Chipranesca de Honor tiene además un fuerte componente familiar. Ha pasado los veranos en la localidad desde pequeña, ya que es el pueblo de sus abuelos maternos, y representar ahora a Chiprana supone para ella «un gran honor». Vivirá estos días rodeada de amigos y familiares y destaca precisamente el carácter abierto de unas fiestas que, en su opinión, ofrecen actividades tanto para pequeños como para mayores y durante las tardes y las noches.