El ciclo ‘Luna de Agosto’ llevará el jazz y el tango al aire libre a la Glorieta Telmo Lacasa de Alcañiz

La música vuelve a sonar en la Glorieta Telmo Lacasa de Alcañiz este mes de agosto de la mano de una nueva edición del ciclo ‘Luna de Agosto’. El escenario al aire libre acogerá dos actuaciones gratuitas consolidadas ya dentro de la agenda estival del municipio.

El concejal de Cultura, Javier Climent, ha destacado que esta iniciativa persigue tres objetivos fundamentales: «Enriquecer la oferta cultural de Alcañiz durante el verano, poner en valor nuestros espacios públicos como escenarios y apostar por el talento de nuestra tierra, dando protagonismo a músicos y formaciones de Aragón y de la comarca». Con esta propuesta, el Consistorio reafirma su compromiso con una oferta accesible y de calidad, pensada tanto para los vecinos como para los visitantes.

La primera de las citas tendrá lugar el jueves 6 de agosto a las 22.00 con la actuación del grupo valdealgorfano 44594Jazz, liderado por Santiago Saénz. Bajo el título ‘Más allá de la melodía. Una guía para escuchar música’, la banda ofrecerá una experiencia didáctica y participativa que invitará al público a entender los distintos estilos y géneros. A través de explicaciones previas a cada tema, la sesión recorrerá autores y corrientes tan diversas que van desde Beethoven hasta Freddie Mercury o Paco de Lucía. «No será únicamente un concierto; Santiago explica muy bien qué se va a escuchar, el porqué y su evolución, lo que lo convierte en algo muy entretenido y didáctico», ha subrayado Climent.

El jueves 20 de agosto, también a las 22.00, tomará el relevo el dúo integrado por el pianista Noel Redolar y la cantante Lucía Domínguez. Con su espectáculo ‘Como dos extraños’, la formación propone un viaje musical elegante y sensible que une tango y jazz, combinando ambos géneros con una interpretación llena de calidad artística.

Una cita consolidada

Por su parte, el técnico de Cultura del Ayuntamiento, David Arrufat, ha recordado que este ciclo cuenta ya con una amplia trayectoria y con un excelente respaldo por parte de la ciudadanía. «Funciona muy bien. Con el calor del verano, la gente aprovecha para salir a pasear entre semana por la glorieta, sentarse a disfrutar del concierto o reencontrarse con los vecinos. Esa respuesta positiva del público es la que nos anima a seguir apostando por esta iniciativa», ha concluido.