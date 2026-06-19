El Club Deportivo Utrillas cierra una etapa histórica con la vista puesta en un proyecto más local tras el descenso

El Club Deportivo Utrillas ha puesto punto final en esta temporada 2025/2026 a una de las etapas más brillantes de su historia reciente. Tras consumar el descenso a Regional Preferente en la última jornada de la competición doméstica, la entidad minera afronta un nuevo ciclo deportivo con la tranquilidad de mantener unas cuentas saneadas y la intención de volver a reforzar su identidad apostando por jugadores del territorio.

El director deportivo del primer equipo, César Usón, reconoce que la temporada deja un sabor amargo por la pérdida de la categoría, aunque recuerda que el objetivo de la permanencia se peleó hasta el último momento. El conjunto minero cerró la campaña con opciones de permanencia hasta la última jornada contra el Club Deportivo Caspe, pero terminó finalizando la liga en penúltima posición con 29 puntos, fruto de cinco victorias, catorce empates y quince derrotas.

En esta línea, César Usón considera que el elevado número de empates y la dificultad para mantener la portería a cero fueron dos de los factores que acabaron condenando al equipo. “Ha sido una temporada complicada, marcada por las lesiones y por pequeños detalles que terminaron penalizándonos. Llegó el descenso, pero tampoco nos ha pillado por sorpresa porque siempre hemos competido con uno de los presupuestos más bajos de la categoría”, explica.

El filial se quedó a las puertas del play-off

Mientras el primer equipo luchaba por la permanencia en Tercera Federación, el filial firmó una de las mejores temporadas de los últimos años en Primera Regional. El C.D. Utrillas ‘B’ finalizó en segunda posición y se convirtió en uno de los equipos más destacados de su grupo, aunque finalmente no pudo disputar la fase de ascenso.

La normativa federativa impide que un equipo filial compita en una categoría igual o superior a la de su primer equipo. Por ello, el descenso del Utrillas a Regional Preferente cerró automáticamente cualquier posibilidad de promoción para el conjunto dirigido desde la estructura de fútbol base del club.

Lejos de interpretarse como una decepción, el rendimiento del filial ha servido para reforzar la planificación deportiva de la próxima temporada. Buena parte de los jugadores que han protagonizado esta destacada campaña darán el salto al primer equipo, convirtiéndose en la base del nuevo proyecto deportivo. En este sentido, Usón confirma que alrededor de nueve o diez futbolistas de Utrillas y de la comarca formarán parte de la plantilla del Regional Preferente. Una apuesta por el talento local que permitirá al club afrontar la nueva etapa con una identidad más vinculada al territorio.

De esta manera, el éxito deportivo del filial se convierte en uno de los principales motivos para la esperanza dentro de una temporada marcada por el descenso del primer equipo, pero también por la consolidación de una generación de futbolistas llamada a liderar el futuro inmediato del club.

Un nuevo proyecto basado en jugadores locales

Lejos de plantear una reconstrucción traumática, el club afronta el futuro como una oportunidad para reforzar el vínculo con el territorio. La intención es que buena parte de los jugadores que esta temporada han brillado en el filial den el salto al primer equipo.

“Nuestra idea es que aproximadamente la mitad de la plantilla esté formada por futbolistas de Utrillas y de la comarca. Es un premio al gran trabajo que ha realizado el filial, que ha completado una temporada extraordinaria”, señala.

Esta apuesta supondrá una profunda renovación del vestuario, ya que únicamente continuarán tres o cuatro jugadores del equipo que compitió en Tercera Federación.

Un club saneado pese a competir con los presupuestos más bajos

Uno de los aspectos más destacados es la situación económica de la entidad. El C.D. Utrillas cerrará el ejercicio prácticamente sin pérdidas ni beneficios, manteniendo la estabilidad financiera que ha caracterizado al club durante los últimos años.

El presupuesto global de la temporada ha rondado los 170.000 euros, de los cuales alrededor de 125.000 correspondieron al primer equipo. Es decir, tres cuartos del presupuesto. Una cifra que situó al Utrillas como uno de los dos clubes con menor capacidad económica de toda la categoría.

“Siempre hemos sido uno de los tres presupuestos más bajos de Tercera y, aun así, hemos conseguido mantenernos durante cuatro temporadas. Eso nos hace sentir muy orgullosos”, destaca el director deportivo del club.

El descenso provocará una importante reducción de recursos. El presupuesto para la próxima campaña se situará en torno a los 85.000 euros debido a la pérdida de ayudas vinculadas a la competición nacional, aunque desde el club aseguran que la nueva realidad económica está perfectamente asumida.

La despoblación, principal reto de la cantera

Más allá del primer equipo, el Utrillas continúa sosteniendo una estructura de fútbol base formada por un equipo en cada categoría: un benjamín, un alevín, un infantil, un cadete y un juvenil. Al que este año también se ha sumado el filial, mientras que, a diferencia de anteriores años, ha sido imposible completar equipos de categoría prebenjamín y femeninos. Esto se debe a que la despoblación y la reducción del número de niños y jóvenes en el territorio dificultan cada vez más la formación de equipos.

A pesar de ello, la entidad mantiene su compromiso con la cantera y espera conservar la misma estructura la próxima temporada. “Cada vez cuesta más sacar equipos, pero seguimos teniendo representación en todas las categorías. Para nosotros es fundamental porque son los jugadores que deben alimentar el primer equipo en el futuro”, explica César Usón.

Imagen de archivo de un partido del C.D. Utrillas esta temporada / Cedida

Cuatro años para el recuerdo

El descenso pone fin a un ciclo que quedará marcado en la historia reciente del club. En apenas cinco temporadas, el Utrillas logró un ascenso a Tercera Federación, disputó una eliminatoria de Copa del Rey frente al Valencia Club de Fútbol y consiguió mantenerse durante cuatro campañas consecutivas en categoría nacional.

“Cuando subimos pensábamos que tendríamos menos recorrido. Haber estado cuatro años en Tercera con nuestras limitaciones económicas es un éxito enorme. Nos quedamos con todo lo vivido y con la ilusión de volver a construir un proyecto competitivo”, concluye.

Con unas cuentas equilibradas, una cantera que, pese a las dificultades, sigue generando jugadores y una apuesta decidida por el talento local, el Club Deporitvo Utrillas inicia una nueva etapa con el objetivo de seguir siendo una referencia deportiva y social en las Cuencas Mineras.