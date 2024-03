El Club de Rugby Bajo Aragón busca más jugadores para dar el salto a la Liga

El Club Rugby Bajo Aragón pone la vista en el salto a la competición, concretamente, a la Liga Aragonesa de Rugby. Por ello, el equipo continúa buscando nuevos jugadores para alcanzar el número de integrantes en el equipo necesarios. Actualmente, el equipo cuenta con unos 15 jugadores regulares pero harían falta algunos más para contar con el número de suplentes y/o refuerzos que requiere la Liga. «El rugby es para todo el mundo, tanto hombres como mujeres, y tenemos un abanico de edad muy amplio de 14 a 40 años», destacó el entrenador del equipo Francisco Castro.

A pesar de los prejuicios que existen en torno a este deporte, los jugadores recalcan que ni es violento ni te haces mucho daño. «El nivel de lesiones no es mayor que en otros deportes como el fútbol o el baloncesto. El rugby transmite muy buenos valores como el compañerismo y la solidaridad. Además, es muy dinámico y, para empezar, no requiere mucha equipación, solo es necesario venir con unas zapatillas», señaló el entrenador.

Jornada de puertas abiertas

Para expandir el Club de Rugby, el único en todo el Bajo Aragón, que reúne a jugadores de Caspe y Alcañiz, principalmente, se organizó el jueves pasado una jornada de puertas abiertas a la que acudieron varios interesados en este deporte. «A mi me lo comentó un amigo. No tenía ni idea de rugby pero me lo he pasado muy bien», subrayó uno de los asistentes.

En este encuentro, los participantes entrenaron junto a los miembros del equipo en un entrenamiento específico de iniciación. Tras calentar bien el cuerpo, aprendieron técnicas para levantar a un rival y desplazarlo, distintos pases del balón y algunos placajes. Como broche, también probaron a coger un saque y disputaron un pequeño partido. «Vamos a repetir estas jornadas periódicamente para darle difusión al club y, a final de temporada, también esperamos poder jugar un partido amistoso», explicó el entrenador Francisco Castro.

Debido a la falta de jugadores para competir en la liga autonómica, el equipo disputa partidos amistosos con otros equipos «según su disponibilidad». De hecho, en noviembre, el club consiguió su primera victoria como local en un enfrentamiento contra el Quebrantahuesos Rugby.

Escuela de rugby y entrenamientos en Alcañiz

Entre las acciones que contempla el Club para ampliar el equipo, se encuentra la recuperación de la escuela de rugby para niños. «Es nuestro reto principal, la escuela ha estado parada un año y queremos retomarla el curso que viene para cimentar el futuro del equipo», explicó Castro.

Por otro lado, el club también está buscando la manera de trasladar algunos de los entrenamientos semanales a Alcañiz o alrededores. «Nuestro objetivo desde los inicios es desarrollarnos en todo el Bajo Aragón Histórico. Con el binomio Caspe-Alcañiz conseguiríamos incorporar nuevos jugadores que no nos conocen o que no vienen por el desplazamiento hasta el campo de Los Rosales de Caspe», donde entrena el equipo desde su constitución.