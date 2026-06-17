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17 JUN 2026|

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El Club Voley Playa Bajo Aragón conquista el subcampeonato de Aragón infantil pese a las dificultades para entrenar

La formación bajoaragonesa, integrada por jugadoras del CV Alcañiz y CV Kasalkas, firmó una brillante actuación en Zaragoza tras apenas tres meses de preparación y en unas condiciones de entrenamiento marcadas por la falta de instalaciones adecuadas

El Club Volei Playa Bajo Aragón en el Campeonato de Aragón de voleibol infantil celebrado en Zaragoza / Cedida
El Club Volei Playa Bajo Aragón en el Campeonato de Aragón de voleibol infantil celebrado en Zaragoza / Cedida

Jesús Burgos17 06 2026

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Alcañiz

Deporte

El Club Volei Playa Bajo Aragón volvió a demostrar este fin de semana su capacidad para competir al más alto nivel autonómico, pese a las dificultades y los contratiempos, al proclamarse subcampeón de Aragón en la categoría infantil de voleibol playa, en una competición disputada en Zaragoza bajo unas exigentes condiciones meteorológicas, con temperaturas cercanas a los 37 grados.

La entidad, creada hace seis años para ofrecer una alternativa de vóley playa a jugadoras procedentes de distintos clubes de la comarca, logró alcanzar la final autonómica con un equipo formado por deportistas del CV Alcañiz y el CV Kasalkas que apenas habían podido completar tres meses de preparación conjunta debido a las dificultades para entrenar con regularidad.

El conjunto estuvo integrado por las jugadoras del Club Voleibol Alcañiz, Sara Salafranca y Aroa Lázaro, junto a Julia Soriano, Nerea Albesa y Sonia Milián, procedentes del Club Voleibol Kasalkas, bajo la dirección técnica de Patricia Gómez.

Ejemplar actuación bajo el abrasador sol

El camino hasta la final no fue sencillo. El debut llegó frente al potente CDM Viñas, a la postre campeón del torneo y rival en la final, en un encuentro muy disputado que terminó con derrota por 2 a 0. Lejos de venirse abajo, las bajoaragonesas reaccionaron con autoridad y vencieron posteriormente a La Muela y a Valdefierro para asegurar su clasificación para las siguientes eliminatorias.

Ya en las rondas decisivas, el equipo superó por 2 a 1 al Valdefierro ‘B’ en cuartos de final y repitió resultado ante el CV Zaragoza en semifinales, certificando así su presencia en la gran final del campeonato.

En el partido por el título volvieron a encontrarse con el CDM Viñas. El desgaste acumulado durante toda la mañana y las altas temperaturas condicionaron el rendimiento de ambos conjuntos, aunque las bajoaragonesas compitieron hasta el final antes de ceder el triunfo por 2 a 0 ante el principal favorito del campeonato.

Llegan los logros pese a las dificultades y la falta de ayudas

La entrenadora Patricia Gómez destacó el comportamiento ejemplar de sus jugadoras durante toda la competición. “Estoy súper orgullosa de ellas. Han demostrado compañerismo, trabajo en equipo y una actitud espectacular durante toda la jornada”, señaló tras finalizar el campeonato.

El resultado adquiere todavía más valor si se tiene en cuenta la situación que atraviesa el club. Las lluvias, las olas de calor y el estado de las instalaciones disponibles han limitado considerablemente los entrenamientos durante la temporada. De hecho, algunas deportistas de categorías superiores han renunciado a participar en los campeonatos autonómicos al considerar que no habían podido preparar las competiciones en condiciones adecuadas.

Pese a ello, el Club Voley Playa Bajo Aragón continúa cosechando resultados destacados y mantiene viva una modalidad que reúne a jugadoras de distintos puntos del territorio. Un proyecto que vuelve a situar al Bajo Aragón entre los referentes del voleibol playa aragonés gracias, sobre todo, al esfuerzo de deportistas, entrenadores y familias.

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