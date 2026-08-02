Actualizado 18:48

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

02 AGO 2026|

Actualizado 18:48

La Codoñera celebra el 25º aniversario de su marcha senderista con un recorrido dedicado a la piedra seca

Más de 60 vecinos se reúnen para disfrutar de la naturaleza y aprender sobre la importancia del patrimonio rural

Participantes en la marcha senderista de La Codoñera / J. Pallarés
Participantes en la marcha senderista de La Codoñera / J. Pallarés

La COMARCA02 08 2026

Comentar

De interés

ActualidadCultura y Ocio

La Codoñera celebró este sábado la 25ª edición de su tradicional marcha senderista, una cita ya consolidada en el calendario estival de la localidad que reunió a 62 participantes para descubrir y poner en valor el patrimonio rural del término municipal.

La jornada comenzó a las 8.00 con la salida desde la Plaza de España. En esta edición, especialmente significativa por cumplir un cuarto de siglo de historia, el recorrido tuvo una longitud de ocho kilómetros y discurrió entre campos de olivos centenarios aterrazados con paredes de piedra, permitiendo a los asistentes visitar tres casetas de piedra seca, uno de los elementos más representativos del paisaje tradicional del Mezquín.

Desde la primera edición, el diseño de la ruta y las explicaciones durante el recorrido corren a cargo de Jesús Pallarés, vecino de La Codoñera, quien cada año selecciona una temática diferente para dar a conocer la riqueza histórica, etnográfica y paisajística del municipio. En esta ocasión, la marcha estuvo dedicada a las casetas de piedra seca, coincidiendo con la reciente creación de la Asociación de Amigos de la Piedra Seca del Mezquín, una entidad nacida con el objetivo de proteger, conservar y difundir este valioso patrimonio rural.

Visita a una de las casetas de piedra seca durante el recorrido / J.P.
Visita a una de las casetas de piedra seca durante el recorrido / J.P.

Durante las paradas realizadas en cada una de las casetas visitadas, Jesús Pallarés explicó a los participantes las características constructivas de estas edificaciones, su utilidad tradicional y la importancia que han tenido durante generaciones para la actividad agrícola y ganadera de la zona.

Como es tradición, al finalizar la marcha todos los participantes recibieron un diploma acreditativo, firmado por el guía de la ruta y la alcaldesa de La Codoñera, en reconocimiento a su participación.

Este año, además, la organización incorporó una novedad con la entrega de reconocimientos especiales. Así, recibieron un diploma los senderistas de mayor edad, Asunción Pérez y Juan Agustín, ambos nacidos en 1947, así como los participantes más jóvenes: Adrián Ferrer, nacido en 2019, y Bárbara Fernández, nacida en 2016.

Entrega de los diplomas a los senderistas de mayor y menor edad / J.P.
Entrega de los diplomas a los senderistas de mayor y menor edad / J.P.

La jornada concluyó con el tradicional almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de La Codoñera, consistente en huevos fritos y longaniza, un momento de convivencia que puso el broche final a una actividad que, tras veinticinco ediciones, continúa fomentando el conocimiento del patrimonio rural, el respeto por el entorno y la participación intergeneracional.

La marcha senderista de La Codoñera se ha convertido, a lo largo de estos veinticinco años, en una iniciativa de referencia para la divulgación del patrimonio local. Gracias al trabajo constante de Jesús Pallarés y al apoyo del Ayuntamiento, esta actividad ha permitido descubrir cada verano diferentes rincones, construcciones y paisajes del término municipal, contribuyendo a reforzar el vínculo de vecinos y visitantes con la historia y la identidad del territorio.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Los pueblos exigen planes de contingencia ante grandes incendios forestales

Los alcaldes reclaman protocolos de evacuación después de ver arder casi 4.000 hectáreas. Los fuegos de Ejulve, Peñarroya y La Cerollera están extinguidos

3

Los pueblos exigen planes de contingencia ante grandes incendios forestales

El valor del patrimonio fortificado, protagonista en el Día de los Castillos celebrado en Alcañiz

La Asociación para la Recuperación de los Castillos Turolenses elige la capital bajoaragonesa para conmemorar el décimo aniversario de sus jornadas de divulgación

Comentar

El valor del patrimonio fortificado, protagonista en el Día de los Castillos celebrado en Alcañiz

El cantante de trap John Pollõn encabezará el cartel musical de las fiestas patronales de Alcañiz

El artista leonés actuará el 12 de septiembre en la pista roja. La oferta musical se completará con los conciertos gratuitos de Uña y Carne, Sabor a Rumba y Azero

2

El cantante de trap John Pollõn encabezará el cartel musical de las fiestas patronales de Alcañiz

Las obras para evitar el derrumbe de la Fábrica Roda de Valderrobres podrían empezar en septiembre: «Queremos sacar todo para ver qué hay debajo»

Repavalde invertirá 206.000 euros para consolidar y reparar los muros así como para tratar de localizar antiguos restos ubicados en el espacio. Se estudiará un futuro uso turístico

2

Las obras para evitar el derrumbe de la Fábrica Roda de Valderrobres podrían empezar en septiembre: «Queremos sacar todo para ver qué hay debajo»

Más de 25 puestos llenan la Feria de Artesanía y Alimentación de Alloza

VÍDEO y FOTOGALERÍA. La cita sigue creciendo y alcanza su XII edición con el objetivo de impulsar los recursos turísticos del municipio

Comentar

Más de 25 puestos llenan la Feria de Artesanía y Alimentación de Alloza

Samper de Calanda inaugura sus fiestas con un multitudinario chupinazo y el regreso de la popular cuba de agua

VÍDEO y FOTOGALERÍA. La Asociación de Mujeres Santa María, que celebra su 50 aniversario, ha ejercido de pregonera en el inicio de unos festejos marcados por el ambiente y la...

Comentar

Samper de Calanda inaugura sus fiestas con un multitudinario chupinazo y el regreso de la popular cuba de agua
Periódico del Bajo Aragón Histórico