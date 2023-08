La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos aprueba tres vicepresidencias entre IU, TE y PSOE

La Comarca de Andorra-Sierra de Arcos confirmó, en el pleno extraordinario celebrado este jueves, que contará con tres vicepresidencias que acompañarán -y sustituirán cuando sea preciso- a la presidenta Naiara Loras (PSOE). Izquierda Unida, con el concejal en Andorra Raúl Romero a la cabeza, ostentará la vicepresidencia 1ª; la edil de Teruel Existe, también la primera teniente de alcalde en Gargallo, Inmaculada Moliner, será la vicepresidenta 2ª y la socialista Laura Monclús, concejal en Andorra, la 3ª. Mientras tanto, Partido Popular, Partido Aragonés y Vox quedan en la oposición. «Queremos colaborar y que sea cosa de todos, por lo que hemos ofrecido delegaciones, aunque la presidenta la ostente el PSOE», explicó Loras.

En cuanto a las áreas delegadas, todos los grupos, salvo Vox tendrán responsabilidad. El PSOE se encargará de cinco, que serán Deportes (Carlos Cortés, concejal de Alloza); Nuevas Tecnologías (Guillermo Cano, concejal en Oliete); Cultura y Patrimonio (Carlos Ros, alcalde de Ariño); y Juventud (Laura Monclús, concejal en Andorra).

Izquierda Unida se ocupará de dos con Raúl Romero al cargo de Residuos Sólidos Urbanos y David Jesús Villanueva, también concejal en Andorra, en Participación Ciudadana. Y otras dos recaen en Teruel Existe, como son Turismo, con Inmaculada Moliner al frente, y Desarrollo territorial y lucha contra la Despoblación, que defenderá Antonio Donoso, concejal de Andorra.

La delegación de Hacienda la ocupa el PP con Ovidio Ortín, alcalde de Ejulve, y Protección Civil el PAR con José Manuel Azcón, concejal en Gargallo, como consejero. La Junta de Gobierno, que se reunirá cada 15 días, la compondrán la presidenta y los tres vicepresidentes, Naiara Loras (PSOE), Raúl Romero (IU), Inmaculada Moliner (TE) y Laura Monclús (PSOE); y Ovidio Ortín (PP), José Manuel Azcón (PAR) y Carlos Ros (PSOE). Precisamente el equipo popular propuso que ningún grupo se quedara fuera de las comisiones de gobierno, como ocurrió la legislatura pasada con Ganar y CHA, en esta ocasión, refiriéndose a Vox. «Con nuestra formación nos hemos sentido así, y nos gustaría que no estuviera ningún grupo fuera de las comisiones para que puedan informarse y que sean escuchados aunque no tengan voto», explicaron los representantes del PP. Ante ello, la presidenta comarcal añadió que estudiarían la propuesta, y la consejera de Vox no se pronunció al respecto.

De las cuatro comisiones que componen el órgano de gobierno (de cuentas, cultura, personal y juventud, turismo, cultura y deportes y de bienestar social), solo se compuso la comisión especial de cuentas, el resto se han pospuesto hasta el próximo consejo en un plazo de tres días hábiles, con el fin de que cada grupo, que tendrá representación, decida qué representante tendrá. Por tanto, la Comisión Especial de cuentas está compuesta por Naiara Loras, Carlos Ros y Raúl Lázaro del PSOE, Javier Gargallo y Ovidio Ortin del PP, Raúl Romero de IU, Inmaculada Moliner de Teruel Existe, José Manuel Azcón del PAR y Aroha Rochela por Vox.

La Junta de Gobierno Local, por su parte, estará compuesta por la presidenta y cinco consejeros. Raúl Romero (IU), Inmaculada Moliner (Teruel Existe), Laura Monclús (PSOE), Ovidio Ortín (PP), José Manuel Azcón (PAR) y Carlos Ros (PSOE).

Pleno extraordinario de la Comarca de Andorra celebrado el jueves por la tarde. /L.C.

Dedicaciones sin definir

En la sesión extraordinaria no se definieron las dedicaciones y dietas, las que están por determinar. Mientras tanto, la presidenta, no ostenta dedicación. Respecto a la celebración de los plenos, se acordó establecer la periodicidad bimestral de las sesiones ordinarias del Consejo Comarcal y fija que se convoquen en los impares. Todos ellos presenciales, aunque con la oportunidad de hacerlo de manera telemática por enfermedades, embarazo o condiciones climatológicas. Por ello, el próximo pleno ordinario será en septiembre.

Cabe recordar que esta es una de las pocas comarcas que se mantiene tras las últimas elecciones bajo dominio socialista y no popular en el territorio bajoaragonés. Además, es una de las pocas en las que el partido que hasta entonces ocupaba la presidencia, el PAR, se encuentra ahora en la oposición. En cuanto a los retos que tendrán que afrontar, la presidenta subrayó que «se irán viendo». hay que sentarse y ver cómo están las cosas lo primero de todo», añadió la presidenta, quien no ostentará ninguna consejería con el objetivo, como explicó, de estar «pendiente de todo».

Finalizaba un pleno conducido por la secretaria, quién terminó, de forma cómica, señalando que en la próxima sesión sería Naiara quién llevara la batuta, puesto que a penas intervino en su primer pleno como presidenta.