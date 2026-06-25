La COMARCA edita un suplemento especial con todos los protagonistas del Compromiso de Caspe

Procedentes de Aragón, Valencia y Cataluña nueve Compromisarios volverán a subirse a las escaleras de la Colegiata de Caspe para recrear con la máxima precisión todo lo que sucedió allí 614 años después. Regresarán este sábado al 1412 y tendrán un papel clave, que marcará la historia de la Corona de Aragón. Será este el acto central, pero alrededor de esta cita se podrán disfrutar de más de 100 actos durante todo el fin de semana.

Para poder conocer quienes se encuentran detrás de este hecho histórico, la forma en la que se prepara y todos los detalles que le rodea, La COMARCA edita un suplemento especial este viernes en papel de 28 páginas y Radio La COMARCA se desplaza hasta la oficina de Turismo para emitir un programa en directo con todos sus protagonistas.

La edición especial se podrá adquirir en los quiscos y vendrá acompañada del periódico en papel de este viernes. En la misma, el contenido varía desde entrevistas institucionales como a la alcaldesa de Caspe, Ana Jarque, la Compromisaria de Honor, Rosario Raro, Darío Español, Ceo de la empresa encargada de organizar el acto central o un reportaje sobre cómo se realizó la fotografía oficial de la conmemoración.

El suplemento especial está acompañado de infografías y mapas para encontrar los detalles de todas las actividades. Asimismo, se puede encontrar información de las cuatro farsas o las tascas que se distribuirán por las principales calles de Caspe.

El suplemento pretende poner en valor la historia que se vivió en la Ciudad del Compromiso y le acompañan cuatro artículos de opinión de sus gentes.