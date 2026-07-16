La COMARCA publica un suplemento especial con todos los detalles del gran eclipse total: «Es un fenómeno sin precedentes»

Quedan tan solo unas semanas para que el Bajo Aragón Histórico se apague por completo una media de 94 segundos debido al eclipse solar total. Se trata de un fenómeno extraordinario que se producirá el 12 de agosto de 2026 y no sucede en la Península Ibérica desde 1912, en Canarias, el último aconteció en 1959 y de media se produce cada 375 años.

El 12 de agosto, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, momento en el que se ocultará la esfera del astro a nuestros ojos y lo hará de forma completa. En el territorio está previsto que a las 19.30 de la tarde empiece la fase parcial, momento en el que la Luna cubrirá el Sol progresivamente, después, en aproximadamente una hora, llegará la oscuridad total, a las 20.30.

Para conocer todos los detalles sobre el fenómeno, la COMARCA publica este viernes un suplemento especial en papel de 40 páginas con infográficos, planos, recomendaciones, dispositivo de seguridad, consejos, impactos directos en otros países y entrevistas a expertos científicos como Jorge Pérez-Gallego.

También se destina una parte a planes turísticos que realizar en todas las comarcas del Bajo Aragón Histórico; el nuevo Parque Multiaventura de Alloza; el Museo Minero de Utrillas, el Museo Etnológico de Nonaspe, la Cueva del Agua de Fuentespalda, las Rutas Iberas del Bajo Aragón, las propuestas enoturistas o oleoturistas, las decenas de restaurantes y establecimientos donde comer bien en el territorios son algunos de estas propuestas. Asimismo, y para conocer a fondo el trabajo que se está realizando desde el Gobierno de Aragón, la directora general del Gobierno de Aragón, María Noguras explica los nuevos retos y las expectativas del turismo en la comunidad autónoma, que ni más ni menos aguarda 4 millones de visitantes durante este 2026.