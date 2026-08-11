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11 AGO 2026|

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Los comercios de Alcañiz bajarán la persiana la tarde del 12 de agosto para disfrutar del evento astronómico del año: «Vamos a mirar al cielo»

Los establecimientos han decidido cerrar sus puertas, aunque cada uno de ellos lo hará en horarios específicos. Se podrán consultar a través de las redes sociales o en las propias tiendas

Marcos Pinós, de Juanjo Ropa Hombre, junto al cartel donde se explica el horario especial de este miércoles. / B.S.V
Marcos Pinós, de Juanjo Ropa Hombre, junto al cartel donde se explica el horario especial de este miércoles. / B.S.V

Beatriz Lecha11 08 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Quedan horas para que se produzca el eclipse total, el evento astronómico más importante de todo el siglo, y la vista va a estar pendiente al cielo desde las 19.30 de la tarde. De esta forma, los comercios de Alcañiz cerrarán sus puertas por la tarde para poder presenciar este acontecimiento único. El horario de cada uno de los establecimientos es específico y es importante consultarlo previamente en las redes sociales o en la propia tienda.

La asociación Centro Comercial Abierto 'Alcañiz de tiendas' ha publicado un comunicado en redes sociales en el que aclara que sus establecimientos cerrarán la tarde del eclipse. Eso sí, recomiendan consultar la información de cada uno, ya que los cambios no afectarán a todos por igual. Explican que en la mayoría de los casos, los turistas que vienen de fuera lo hacen exclusivamente para ver el fenómeno astronómico, por lo que poca gente se acercará durante ese momento a comprar.

Cartel con la modificación de los horarios para el eclipse en la tienda Anacor Bolsos y Complementos / B. Severino
Cartel con la modificación de los horarios para el eclipse en la tienda Anacor Bolsos y Complementos / B. Severino

Desde Joyería Aribiz en Alcañiz no abrirán en toda la tarde, otros como Canopy o Coco bajarán la persiana quince minutos antes de que comience a taparse el sol y Juanjo, lo hará a las 19.00. Cabe recalcar cada establecimiento pondrá en sus respectivas redes sociales los horarios correspondientes. «Pondremos también carteles en el escaparate para aquellos que no tengan redes sociales, como suele ser el caso de las personas mayores», explican desde Joyería Aribitz.

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