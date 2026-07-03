El cómico Jandro inaugurará el Festival Castillo de Alcañiz dispuesto a sorprender a todos sus vecinos

El festival Castillo de Alcañiz regresa este sábado 4 de julio a las 23.00 de la mano de Jandro, campeón de España de Magia Cómica y conocido por sus apariciones en el programa de El Hormiguero. La cita se celebrará en el Anfiteatro Pui Pinos. El mago y presentador de televisión ofrecerá un espectáculo llamado ‘La magia de Jandro’, que está caracterizado por los mejores números de magia cómica y es apto para todos los públicos.

Javier Climent, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcañiz, defiende que la cita tiene un estilo fantástico. "Esos efectos tienen gran impacto, a veces con el público más infantil, y la verdad es que crea un tipo de magia no convencional en el cual reúne a toda la familia para no dejar de soñar o sorprenderlos", asegura.

Las entradas continúan a la venta en la web del Ayuntamiento de Alcañiz, aunque también se podrán comprar en taquilla, y se pueden adquirir por 15 euros. "Son precios muy asequibles para poder ver cultura de calidad", añade Climent.

El festival, aparte de consolidar a la ciudad de Alcañiz como un referente cultural, también genera un impacto positivo al turismo, a la hostelería y a la economía. El concejal anima a los vecinos y visitantes a asistir porque "los que ya lo han probado, repiten". Además, garantiza que "ver obras de teatro o festivales de esta calidad o de este nivel, aquí, en un medio rural, no está lo suficientemente valorado, y aquellos que acuden quedan más que satisfechos"

Premio Trovador

La actriz Carmen Conesa será la gran protagonista de la XXXI edición del Festival Castillo de Alcañiz - Platea de Verano al convertirse en la nueva receptora del Premio Trovador, el reconocimiento honorífico que concede el certamen a destacadas figuras de las artes escénicas. La entrega tendrá lugar en el anfiteatro de Pui Pinos y que volverá a reunir propuestas de teatro, música, magia y espectáculos familiares.

Programación completa

El 11 de julio llegará una de las grandes apuestas de la programación con Misery, adaptación teatral de la célebre novela de Stephen King. La obra, dirigida por Juan José Afonso y producida por Saga Producciones, está protagonizada por Carmen Conesa, Marcial Álvarez y Alberto Vázquez. La historia, cargada de suspense y tensión psicológica, promete mantener al público en vilo durante toda la representación.

La programación continuará el 16 de julio con Hansel y Gretel, un musical familiar basado en el popular cuento de los hermanos Grimm. La producción, adaptada por Jorge Fullana y promovida por Nacho Vilar Producciones, acerca esta historia clásica a las nuevas generaciones a través de la música, la puesta en escena y una propuesta visual especialmente diseñada para pequeños y mayores.

El 18 de julio será el turno de El retablo de las maravillas, de la histórica compañía Els Joglars, que este año celebra su 65 aniversario. La formación, una de las más prestigiosas del panorama teatral español, llega a Alcañiz dentro de una gira nacional con una propuesta que combina sátira, crítica social y humor inteligente, señas de identidad de la compañía.

El festival concluirá el 31 de julio con Reencuentro, un proyecto musical liderado por el acordeonista Gorka Hermosa y el saxofonista alcañizano Daniel Simón. El concierto contará además con la participación de la Unión Musical Lira Alcañizana, uniendo talento internacional y local en una clausura marcada por la emoción y la excelencia artística.