La comisión política sobre el campin de Alcañiz concluye que no hubo ninguna macrofiesta en Nochevieja

La comisión especial del campin municipal de Alcañiz ha concluido por unanimidad que en la instalación municipal no se celebró ninguna macrofiesta en Nochevieja y que la dirección del establecimiento aplicó unos protocolos anticovid «eficaces» tanto a nivel de procedimientos como de limitación de aforos. Se alojaron 45 visitantes sobre un aforo de 300 personas, lo que supone el 15% del total, según el chek-in en el que se tomó el DNI a todos los huéspedes para enviarla a Guardia Civil tal y como marcan las normas. En los bungalows para cinco personas solo podían estar cuatro personas alojadas y en los bungalows de cuatro solo se permitían tres huéspedes. Además, al llegar la recepcionista les avisó de la normativa.

A estas conclusiones han llegado los cinco miembros de la comisión, todos ellos representantes de los cinco partidos políticos que conforman el Ayuntamiento alcañizano, después de escuchar lo que les transmitieron tanto la dirección del campin como la Policía Local que vigiló el exterior de las instalaciones, quienes aportaron documentación e imágenes tomadas esa noche. La comisión se ha reunido a instancias del PAR, que en un comunicado solicitó en enero su convocatoria aludiendo a que «la celebración de Nochevieja en la instalación generó más de 138 personas contagiadas por covid» hasta ese momento.

El alcalde, Ignacio Urquizu, se ha mostrado satisfecho porque «se ha demostrado en la comisión que la gerencia del campin municipal cumplió con la normativa covid y el Ayuntamiento hizo su trabajo«, con la Policía Municipal vigilando junto a Guardia Civil la “hipotética fiesta” de la que existían rumores en la ciudad desde días antes. “Lamentamos que esto no haya discurrido de otra manera y queríamos hacer públicas las conclusiones de la comisión porque entendíamos que la imagen del campin podía quedar dañada ya que lo que denunció públicamente el PAR no es cierto. El Partido Aragonés, que es el que ha iniciado todo, ha dado el visto bueno a unas conclusiones que dicen lo contrario de lo que había denunciado”, afirma el primer edil alcañizano.

La representante del PAR en la comisión, Berta Zapater sigue manteniendo citando a «fuentes sanitarias» que hubo más de un centenar de casos de covid asociados al campin y asegura que en su comunicado no hacía referencia a ninguna «fiesta» sino a la «celebración de la Nochevieja» en la instalación. “No pretendíamos culpabilizar a nadie sino esclarecer lo ocurrido. Estamos satisfechos porque se cumplió el protocolo pero vamos más allá, el Ayuntamiento habría tenido que ser capaz de prevenir al igual que se hizo en otros momentos de la pandemia. No se habrían producido tantos contagios si se hubiera prestado el mismo interés en Navidad como el 13 de marzo, cuando se recomendó no abrir a una sala de fiestas en plenas cenas de instituto; o en el Choricer, cuando se ha organizado un amplio dispositivo», afirma.

En la comisión han participado Javier Baigorri (PSOE), María Milián (Ganar-IU), Kiko Lahoz (Cs), Ángel Espés (PP) y Berta Zapater (PAR).