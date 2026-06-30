¿Cómo se promocionan las casas de apuestas a través de los deportes?

El mercado de las apuestas ha crecido exponencialmente durante los últimos años y cada vez está más presente en los deportes, de forma directa o indirecta. En España, particularmente, establecer esta relación es menos sencillo debido a las grandes restricciones estipuladas en la ley.

Esto no quiere decir que las casas de apuestas españolas no estén presentes en el deporte porque sí lo están, solo que de otra manera. Por ejemplo, la mayoría de las casas de apuestas analizadas por los expertos de Legalbet, un portal donde solo ingresan sitios aprobados por la DGOJ, han encontrado la manera de estar presentes en el deporte, pero de una forma más sutil.

Sin embargo, lo que ocurre en España no es lo mismo que lo que ocurre en todo el mundo. Cada región o país tiene sus propias normas, por lo que es mejor abarcar el tema desde un punto de vista general, porque al fin y al cabo la mayoría de estos operadores tienen alcance global. Dicho esto, hay tres grandes maneras en que las casas de apuestas se promocionan a través de los deportes.

Patrocinio de clubes y torneos

Esta es la opción más común y poderosa. Las casas de apuestas pagan altas cantidades de dinero para aparecer de alguna manera en el entorno visual del partido. Puede ser en la camiseta de los jugadores o en los banners comerciales de los estadios o recintos donde se lleven a cabo los partidos.

Todo depende de la normativa del país y del organismo rector del deporte. En España, por ejemplo, esta práctica está completamente prohibida (excepto cuando el juego se realiza en horas de la madrugada), pero en otros países no.

En el fútbol es muy común que el patrocinador aparezca en alguna parte de la camiseta y también esté presente en los alrededores del estadio. En el tenis, en cambio, los tenistas no pueden vestir publicidad relacionada con las apuestas, pero el recinto sí puede incluirla.

Con esta estrategia, lo que se busca es generar confianza con el consumidor. Si una institución histórica en el deporte se asocia a una casa de apuestas, inconscientemente los aficionados transfieren esa confianza a las casas de apuestas.

Nombre en torneos y organización de eventos

En lugar de asociarse directamente con un club o atleta para poner su logo en una camiseta, las casas de apuestas compran el derecho al nombre de una competición completa.

Cuando una persona quiere pronunciar el nombre completo del torneo, también tiene que incluir el nombre de la marca de apuestas deportivas. Por ejemplo, la primera división española lleva como nombre «LaLiga EA Sports» y en el pasado fue «LaLiga Santander». Otros torneos del mundo, en lugar de llevar marcas de otros rubros, llevan el nombre de una casa de apuestas.

También hay torneos completamente organizados por operadores deportivos, generalmente de forma local, que generan mayor atracción y conciencia de marca en las comunidades cercanas.

En España, la situación es particularmente estricta, y cada casa de apuestas debe evaluar con precisión si el patrocinio de un torneo concreto se ajusta a la legislación vigente. En la práctica, esto reduce el margen de maniobra de los operadores a la hora de promocionarse en un mercado que ya de por sí es muy competitivo. Artem Mitko, experto de Legalbet , subraya, por ejemplo, que la competencia en el sector español es intensa y que para las plataformas medianas o pequeñas resulta complicado disputar cuota de mercado a los bookmakers ya consolidados.

Alianzas con medios de comunicación

Hoy en día, casi todas las marcas de apuestas deportivas tienen contratos con canales de televisión y plataformas de streaming para publicitarse durante los partidos, independientemente del deporte que sea.

Un ejemplo muy claro es la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, Canadá y México. No solo han tenido pautas publicitarias durante la previa y el entretiempo de los juegos, sino que entre las pausas de hidratación, ahora también hay espacios publicitarios donde muchas casas de apuestas aparecen. Por supuesto, esto en las regiones donde está permitido. En la NBA también ocurre una situación muy similar.

Además, durante los encuentros deportivos también se ha popularizado la introducción de cuotas de apuestas para apuestas en vivo. Así, los televidentes obtienen información actual del mercado y solo tienen que acceder a su app para apostar.

Por supuesto, existen muchos otros mecanismos relacionados con el deporte que también sirven a los operadores para promocionarse. Un ejemplo son las redes sociales y las campañas de influencers relacionadas con el deporte que suelen ganar gran tracción.

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