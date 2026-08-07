Un concurso invita a fotografiar el cielo de Teruel durante el eclipse total de Sol

El eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto se convertirá también en una oportunidad para retratar y divulgar la riqueza astronómica de la provincia. El concurso fotográfico «Teruel bajo el universo» invita a vecinos y visitantes a inmortalizar tanto el fenómeno como el cielo nocturno, los preparativos y la forma en que se vivirá esta cita excepcional en los municipios y paisajes turolenses.

El certamen cuenta con dos categorías. «El universo desde Teruel» está destinada a imágenes del cielo nocturno, la Vía Láctea y el patrimonio astronómico de la provincia. Por su parte, «El eclipse» reconocerá las mejores fotografías del fenómeno solar y aquellas escenas que reflejen cómo se vive en diferentes localidades y enclaves turolenses.

La participación está abierta a todos los públicos. Las imágenes podrán subirse entre el 1 y el 16 de agosto a la plataforma habilitada por Diario de Teruel. Además de fotografías del eclipse, se admitirán instantáneas de los preparativos y de las noches anteriores.

Todas las personas participantes recibirán gratuitamente una suscripción digital a Diario de Teruel hasta el 30 de septiembre. Las fotografías se mostrarán en una galería abierta y los ganadores serán elegidos mediante votación popular. El público podrá votar del 1 al 31 de agosto y el resultado se anunciará el 1 de septiembre.

Los autores de las imágenes más votadas disfrutarán de experiencias de bienestar en Segura Balneario, patrocinador de los premios. Cada categoría contará con un primer premio consistente en una escapada termal para dos personas, con alojamiento en régimen de media pensión y tratamientos de spa. El segundo premio incluirá una experiencia Balneaday y una propuesta gastronómica.

La iniciativa ha sido puesta en marcha por Diario de Teruel y busca poner en valor una provincia reconocida por contar con algunos de los cielos más limpios y oscuros de España. La propuesta pretende aprovechar uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas para promocionar el territorio mediante la fotografía y la participación ciudadana. Las bases y toda la información para participar pueden consultarse en el apartado «Concurso de fotografía» de la página especial disponible en la este medio.