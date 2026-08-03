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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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03 AGO 2026|

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El concurso literario de Torrevelilla premia obras de autores de Madrid y Barcelona en una edición con más de 800 participantes

La localidad celebró la entrega de los galardones en una jornada marcada por la música y un taller de dj que desembocó en un tardeo en la piscina

Lectura de los ganadores del VIII Concurso de Relatos Cortos de Torrevelilla 2026. / Mª Pilar Lombarte - Ana Belén Tomás
Lectura de los ganadores del VIII Concurso de Relatos Cortos de Torrevelilla 2026. / Mª Pilar Lombarte - Ana Belén Tomás

La COMARCABeatriz Severino03 08 2026

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Cultura y Ocio

Torrevelilla se va consolidando como uno de los pueblos de referencia en la creación literaria. La prueba es su Concurso Literario de Relatos Cortos que ha alcanzado su octava edición con 837 obras recibidas. Los concursantes proceden de todo el país, y este sábado se dio a conocer a los ganadores del certamen que impulsa la Asociación Cultural C.B. Torrevelilla.

El primer premio viajó a Cataluña, más concretamente al municipio barcelonés de Mataró, de donde procede Javier Asensio Soto, autor del relato ganador 'Los domingos de colada'. El segundo premio también viajó. Lo hizo a Fuenlabrada, en Madrid, de la mano de Juan Carlos Fernández León, autor de 'Rumbo a donde'.

Lectura de los ganadores del VIII Concurso de Relatos Cortos de Torrevelilla 2026. / Mª Pilar Lombarte - Ana Belén Tomás
Lectura de los ganadores del VIII Concurso de Relatos Cortos de Torrevelilla 2026. / Mª Pilar Lombarte - Ana Belén Tomás

La entrega de los galardones se realizó este sábado 1 de agosto en el ayuntamiento, en un acto abierto a todos los vecinos que quisieron acercarse al salón de plenos.

Taller de djs y tardeo de piscina

La entrega de los premios literarios llegó en una jornada en la que no dejó de sonar la música y la creatividad, con un taller gratuito de iniciación de dj. Esta iniciativa la promovió el Ayuntamiento de Torrevelilla junto a la Peña la Cova y se desarrolló en dos tramos.

Taller gratuito de dj en Torrevelilla organizado por el Ayuntamiento y Peña La Cova. / Ana Belén Tomás
Taller gratuito de dj en Torrevelilla organizado por el Ayuntamiento y Peña La Cova. / Ana Belén Tomás

El primero fue en el local junto al pabellón, de 11.00 a 13.00. Víctor Blasco y Eloy Celma se encargaron de explicar todo lo relacionado con la mesa de mezclas y los platos. Todo el pueblo fue partícipe de lo que aprendieron, ya que por la tarde lo pusieron en práctica en un tardeo en la piscina.

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