Actualizado 21:30

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

28 AGO 2026|

Actualizado 21:30

Conejo en escabeche de sidra

RECETA. Un plato tipico de la cocina aragonesa

Conejo en escabeche de sidra./ Manuel Barrau
Conejo en escabeche de sidra./ Manuel Barrau

La COMARCA28 08 2026

Comentar

Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • 1 conejo grande troceado
  • 1 cebolla grande
  • 2 zanahorias
  • 1 puerro
  • 4 dientes de ajo
  • 2 hojas de laurel
  • Pimienta negra en grano
  • 100 ml de vinagre de vino
  • blanco
  • 500 ml de sidra natural
  • Aceite de oliva virgen extra del
  • Bajo Aragón
  • Agua, sal y pimienta molida

Preparación

  • Salpimentar el conejo troceado y sofreírlo en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón hasta dorarlo. Retirar y reservar.
  • En el mismo aceite, pochar la cebolla, las zanahorias, el puerro y los ajos, todo bien troceado.
  • Reincorporar el conejo a la cazuela, verter el vinagre de vino blanco y dejar reducir unos minutos.
  • Añadir el laurel, unos granos de pimienta negra y la sidra. Reducir un poco el alcohol e incorporar agua hasta cubrir los ingredientes.
  • Cocer a fuego muy suave durante 40-45 minutos.
  • Dejar reposar en la misma olla a temperatura ambiente y guardar en la nevera hasta el día siguiente. Servir templado con sus verduras y el escabeche.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Carpaccio de lubina con guacamole, ajonegro, almendras tostadas y jalapeños

RECETA. Un plato diferente para todos los gustos

Comentar

Carpaccio de lubina con guacamole, ajonegro, almendras tostadas y jalapeños

Crema de espárragos blancos con bacalao confitado

RECETA. Un plato diferente para el dia a dia

Comentar

Crema de espárragos blancos con bacalao confitado

Atún encebollado

Pela las cebollas y los ajos. Pica las cebollas en dados grandes y los ajos en láminas. Pon un chorrito de aceite en una sartén grande, agrega las cebollas y...

Comentar

Atún encebollado
Periódico del Bajo Aragón Histórico