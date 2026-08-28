Conejo en escabeche de sidra

Ingredientes
- 1 conejo grande troceado
- 1 cebolla grande
- 2 zanahorias
- 1 puerro
- 4 dientes de ajo
- 2 hojas de laurel
- Pimienta negra en grano
- 100 ml de vinagre de vino
- blanco
- 500 ml de sidra natural
- Aceite de oliva virgen extra del
- Bajo Aragón
- Agua, sal y pimienta molida
Preparación
- Salpimentar el conejo troceado y sofreírlo en una cazuela con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra del Bajo Aragón hasta dorarlo. Retirar y reservar.
- En el mismo aceite, pochar la cebolla, las zanahorias, el puerro y los ajos, todo bien troceado.
- Reincorporar el conejo a la cazuela, verter el vinagre de vino blanco y dejar reducir unos minutos.
- Añadir el laurel, unos granos de pimienta negra y la sidra. Reducir un poco el alcohol e incorporar agua hasta cubrir los ingredientes.
- Cocer a fuego muy suave durante 40-45 minutos.
- Dejar reposar en la misma olla a temperatura ambiente y guardar en la nevera hasta el día siguiente. Servir templado con sus verduras y el escabeche.