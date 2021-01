Confunden Bordón con ‘Bombón’ y colocan mal una señal de tráfico

Los vecinos de Bordón han cambiado por unas horas su gentilicio de ‘bordoneros’ a ‘bomboneros’. Todo por una curiosa anécdota acontecida este martes, cuando la Diputación de Castellón colocó en el término municipal de Olocau del Rey una señal de dirección a la localidad del Maestrazgo en la que en vez de aparecer ‘Bordón’, constaba ‘Bombón’. Un gracioso error que algunos vecinos hicieron circular a través de las redes sociales.

Cuando esta cuestión llegó a oídos del alcalde de la localidad, David Falcó, enseguida se puso en contacto con su homónimo del municipio castellonense de Olocau para advertir del error. “A mí me avisó la alcaldesa de Mirambel, me mandó la foto y primero me eché a reír. Incluso he preguntado a ver si me dejan traer el cartel al pueblo”, explicó Falcó, ya que según indicó, sería un buen recuerdo de la anécdota.

Por su parte, desde la Diputación de Castellón han manifestado al primer edil por vía telefónica “sus disculpas”, al no haber advertido el error a la hora de colocar el cartel. Tras retirarlo este martes, han informado que en breve se colocará el cartel con la nomenclatura correcta.