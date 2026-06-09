El Consorcio Íbero de Aragón quiere acercar la arqueología con visitas a los yacimientos de Alcorisa, Cretas y Oliete

Los yacimientos de La Guardia (Alcorisa), El Castellans (Cretas) y San Pedro (Oliete) abrirán sus puertas el público los días 12, 14 y 15 de junio. Lo harán de la mano del Consorcio Patrimonio Ibético de Aragón como parte de las Jornadas Europeas de Arqueología (JEA), una iniciativa promovida por el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia (INRAP) y coordinada en España por el Ministerio de Cultura.

La propuesta permitirá al público conocer de primera mano yacimientos arqueológicos en proceso de investigación, sus métodos de trabajo y los avances más recientes en el conocimiento de la cultura ibérica. La primera actividad tendrá lugar este viernes 12 de junio a las 11.00 en el yacimiento de La Guardia de Alcorisa, y durante la visita se dará a conocer la importancia estratégica de este enclave dentro de la red de asentamientos ibéricos del Bajo Aragón, así como las investigaciones que estudian la articulación territorial y la transición entre el mundo ibérico y la cultura romana. Los participantes podrán conocer además la relevancia del célebre Kalathos de La Guardia, una de las piezas más emblemáticas de la arqueología ibérica española.

Las actividades se han presentado este martes en Alcañiz y el objetivo es acercar la arqueología a la sociedad y poner en valor el patrimonio histórico, además de animar a que las administraciones destinen financiación para seguir realizando excavaciones e investigaciones. "En Aragón hacía años que no participábamos y creo que era un buen momento para que el Consorcio y la comunidad autónoma formaran parte. Vamos a visitar aquellos yacimientos abiertos por excavación, y que están todavía en fase de investigación", ha explicado Jorge Abril, responsable del Consorcio del Patrimonio Ibero de Aragón.

El domingo 14 de junio tendrá lugar la visita guiada en El Castellans en Cretas por la arqueóloga Montserrat Martínez. Empezará las 11.00 con una visita al yacimiento de El Castellans. Esta considerado uno de los asentamientos ibéricos más destacados del nordeste de Aragón. El enclave constituye un excelente ejemplo de poblado fortificado de época ibérica y ubicado en el corazón de la Comarca del Matarraña.

El programa concluirá en el yacimiento San Pedro (Oliete) el lunes 15 de junio con una visita a cargo del arqueólogo José Antonio Benavente San Pedro. Este destaca por su extraordinario estado de conservación. Los trabajos de investigación impulsados por el Museo de Teruel han permitido documentar un asentamiento que se extiende en el tiempo desde el s. V al I a. C.

Durante la visita se recorrerán tanto las áreas defensivas como las zonas de hábitat y espacios productivos. Además, se ofrecerá una visión completa de la vida cotidiana de las comunidades ibéricas que habitaron el territorio.

Abiertas a todo el público

Las tres visitas son gratuitas y no requieren inscripción previa, si bien se recomienda acudir con antelación suficiente al inicio de cada actividad. La organización aconseja llevar calzado cómodo, agua, protector solar y repelente. Los yacimientos están cerca de los diferentes municipios y se accederá por pista, no obstante se recomienda ir con turismos altos.

Con estas iniciativas, el Consorcio Patrimonio Ibérico de Aragón "reafirma su compromiso con la difusión del patrimonio arqueológico y la sensibilización ciudadana, fomentando el conocimiento de la cultura ibérica y el valor de la investigación arqueológica como herramienta para comprender nuestro pasado". "La idea de las jornadas es promocionar y difundir yacimientos que están todavía en fase de investigación , además de promocionar el mundo ibérico en el Bajo Aragón", concluyen desde el Consorcio.

Cabe recalcar, que el proyecto cuenta con la colaboración del Museo de Teruel, la Comarca del Matarraña y los Ayuntamientos de Cretas, Oliete y Alcorisa.