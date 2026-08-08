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09 AGO 2026|

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Cortada la carretera A-1702 en Villarluengo por un desprendimiento de rocas a causa de las lluvias

La vía estará cortada al tráfico hasta nuevo aviso. Con las tormentas también se han registrado varios conatos de incendios en el territorio que han sido apagados con rapidez

Cinco kilómetros de corte en la A-1702, la Silent Route en Villarluengo. / DGT
Cinco kilómetros de corte en la A-1702, la Silent Route en Villarluengo. / DGT

La COMARCABeatriz Severino08 08 2026

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Si hace unas semanas era el humo del incendio desatado en Ejulve, esta vez son las lluvias las que han obligado a cortar al tráfico la A-1702 en Villarluengo. Desde el Gobierno de Aragón, titular de la vía, emplazan a esperar a "nuevo aviso" para su reapertura.

La carretera tuvo que cortarse a las 23.00 de este sábado a causa de desprendimientos de rocas ocasionados por la descarga de agua del temporal que durante buena parte de la jornada hizo acto de presencia en diferentes lugares del Bajo Aragón. El corte en la vía conocida como The Silent Route, se ha producido a lo largo de cinco kilómetros entre los puntos 25 y 30 en el término municipal de Villarluengo.

Las tormentas se han dejado notar en el Bajo Martín también, donde han descargado con fuerza en Híjar y en Azaila antes de caer la noche. La lluvia ha ido acompañada de fuertes rachas de viento.

Por otro lado, y a consecuencia de las propias tormentas, en la tarde del sábado se registraron varios conatos de incendio entre Alcañiz y Caspe, en La Cerollera, La Pintada y en Molinos. Las causas se atribuyen a rayos latentes y se sofocaron con rapidez.

Para la jornada de domingo, el Bajo Aragón permanece en alerta amarilla por tormentas y temperaturas elevadas.

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