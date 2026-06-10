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10 JUN 2026|

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Cortadas al tráfico por obras las calles Palomar y Pedro Ruiz de Moros en Alcañiz

El Ayuntamiento ha informado de varios cambios temporales previstos durante los próximos días debido a la ejecución de obras de suministro eléctrico y trabajos de reparación subterráneos en distintos puntos de la ciudad

La Calle Palomar estará cortada al tráfico durante una semana./ AYTO ALCAÑIZ
La Calle Palomar estará cortada al tráfico durante una semana./ AYTO ALCAÑIZ

La COMARCA10 06 2026

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Alcañiz

ActualidadInfraestructuras

Las calles Palomar y Pedro Ruiz de Moros sufrirán afecciones al tráfico durante los próximos días por la ejecución de distintas obras en Alcañiz. El Ayuntamiento ha informado de varios cortes de tráfico previstos durante los próximos días debido a la ejecución de obras de suministro eléctrico y trabajos de reparación subterráneos en distintos puntos de la ciudad.

La primera de las afecciones se producirá en la calle Palomar, que permanecerá cerrada al tráfico desde el 10 hasta el 17 de junio. Los trabajos, relacionados con una actuación en la red de suministro eléctrico, también afectarán a los estacionamientos de la propia vía, al Parking Palomar y a los vados existentes en la zona.

Según ha comunicado el consistorio, la empresa encargada de las obras tratará de minimizar el impacto de la actuación y facilitar el acceso a los vados en la medida de lo posible. Desde el Ayuntamiento se pide comprensión a vecinos y usuarios mientras duren los trabajos.

Por otra parte, el tramo final de la calle Pedro Ruiz de Moros, en su conexión con la ronda Caspe, quedará cortado al tráfico a partir del jueves 11 de junio. La restricción comenzará desde la intersección con la calle Miguel Fleta y responde a la necesidad de realizar trabajos de reparación subterráneos.

La duración de esta segunda actuación todavía no se ha concretado, ya que dependerá del alcance de las labores que finalmente deban ejecutarse. El Ayuntamiento ha señalado que el corte se prolongará durante varios días, aunque la fecha de reapertura se determinará conforme avancen los trabajos.

Desde el consistorio recomiendan a los conductores planificar rutas alternativas y respetar la señalización provisional instalada en las zonas afectadas para garantizar la seguridad durante el desarrollo de las obras.

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