Las Cortes aprueban mejorar el FITE en aspectos como la garantía de plazos compatibles o reducción de gastos ordinarios

Las Cortes de Aragón han aprobado este viernes en sesión plenaria una proposición no de ley remitida por Aragón-Teruel Existe destinada a instar al Gobierno de Aragón a "seguir promoviendo y priorizar la financiación de proyectos estratégicos" con el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE). La iniciativa contaba con cuatro enmiendas del PP, de las que han sido aceptadas dos, y el texto ha salido adelante por unanimidad.

Tomás Guitarte (A-TE) ha presentado la iniciativa, en un debate en el que también han participado Javier Domingo (PP), María Ariño (PSOE), Ana Pardo (Vox), Mascún Ariste (CHA) y Marta Abengochea (IU).

Se insta al Gobierno de Aragón a seguir promoviendo y priorizar la financiación de proyectos estratégicos de desarrollo que contribuyan de forma efectiva a la creación de empleo, atracción de inversión, innovación, diversificación económica y fijación de población en la provincia de Teruel con el FITE. Se insta a "reducir el uso del fondo para financiar actuaciones que deban ser atendidas mediante los presupuestos ordinarios" de las distintas administraciones públicas. Se refiere, especialmente, a aquellas relacionadas con gastos recurrentes, infraestructuras de mantenimiento habitual o competencias ordinarias de las administraciones competentes.

El documento recoge la necesidad de "publicar las convocatorias destinadas a entidades locales con la suficiente antelación". Se pretende así permitir una adecuada preparación administrativa y técnica de las iniciativas, garantizando plazos compatibles con la redacción de memorias, proyectos, autorizaciones e informes preceptivos. También se insta a impulsar mecanismos de asistencia técnica y acompañamiento para los municipios con menor capacidad administrativa, con el fin de facilitar su participación en las convocatorias financiadas con cargo al FITE.

Se solicita, además, impulsarla accesibilidad a las publicaciones que se realizan sobre los proyectos financiados del FITE, sus importes, grado de ejecución, indicadores de resultado y contribución al desarrollo socioeconómico de la provincia.