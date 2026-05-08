Actualizado 18:18

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

08 MAY 2026|

Actualizado 18:18

Costilla de cerdo a la italiana con tomates semisecos, olivas negras y guarnición de patatas al romero

RECETA. Una receta a la italiana

La COMARCA08 05 2026

Comentar

Recetas Manuel Barrau

Ingredientes

  • Para el guiso:
  • 1.2 kg de costilla de cerdo troceada
  • 100g de tomates semisecos en aceite
  • 80g de olivas negras Kalamata o de Aragón)
  • 150ml de vino tinto con cuerpo
  • 400ml de caldo de carne
  • 1 cebolla roja, 2 dientes de ajo
  • 1 documento de zanahoria y 1 rama de apio
  • Orégano seco, albahaca fresca
  • Aceite de oliva, sal y pimienta
  • Para la guarnición:
  • 800g de patatas pequeñas
  • 40g de mantequilla
  • 2 ramas de romero fresco
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • Sal gruesa o escamas de sal

Preparación

  • Preparación del Guiso
  • Sellar: Salpimentar las costillas y dorarlas en una cazuela con aceite a fuego fuerte. Retirar y reservar.
  • Soffritto: En la misma cazuela, sofreír la cebolla, zanahoria y apio picados finamente. Añadir el ajo al final.
  • Aromas: Incorporar los tomates semisecos troceados y el orégano. Rehogar un minuto.
  • Vino: Verter el vino tinto, desglasar el fondo y dejar reducir el alcohol 3 minutos.
  • Cocción: Añadir las costillas y el caldo. Cocinar tapado a fuego lento unos 50 min.
  • Finalizar: Añadir las olivas 10 min antes de terminar. Apagar y añadir la albahaca fresca picada.
  • Preparación de las Patatas al Romero
  • Precalentar el horno a 200°C. Lavar y trocear las patatas.
  • En una bandeja de horno, mezclar las patatas con el aceite de oliva, sal, pimienta y las ramas de romero.
  • Hornear durante 25-30 minutos hasta que estén doradas.
  • Al sacar del horno, añadir la mantequilla sobre las patatas calientes para que se funda..

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Fresas con ricotta y menta

RECETA. Un postre diferente y refrescante

Comentar

Fresas con ricotta y menta

Judías blancas con sardinas rancias

3pax. Sabores diferentes para recetas clásicas

Comentar

Judías blancas con sardinas rancias

Boquerones a la romana con salsa de yogur, menta y mostaza

RECETA. Un plato clasico con un toque especial

Comentar

Boquerones a la romana con salsa de yogur, menta y mostaza
Periódico del Bajo Aragón Histórico