Costilla de cerdo a la italiana con tomates semisecos, olivas negras y guarnición de patatas al romero

Ingredientes
- Para el guiso:
- 1.2 kg de costilla de cerdo troceada
- 100g de tomates semisecos en aceite
- 80g de olivas negras Kalamata o de Aragón)
- 150ml de vino tinto con cuerpo
- 400ml de caldo de carne
- 1 cebolla roja, 2 dientes de ajo
- 1 documento de zanahoria y 1 rama de apio
- Orégano seco, albahaca fresca
- Aceite de oliva, sal y pimienta
- Para la guarnición:
- 800g de patatas pequeñas
- 40g de mantequilla
- 2 ramas de romero fresco
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- Sal gruesa o escamas de sal
Preparación
- Preparación del Guiso
- Sellar: Salpimentar las costillas y dorarlas en una cazuela con aceite a fuego fuerte. Retirar y reservar.
- Soffritto: En la misma cazuela, sofreír la cebolla, zanahoria y apio picados finamente. Añadir el ajo al final.
- Aromas: Incorporar los tomates semisecos troceados y el orégano. Rehogar un minuto.
- Vino: Verter el vino tinto, desglasar el fondo y dejar reducir el alcohol 3 minutos.
- Cocción: Añadir las costillas y el caldo. Cocinar tapado a fuego lento unos 50 min.
- Finalizar: Añadir las olivas 10 min antes de terminar. Apagar y añadir la albahaca fresca picada.
- Preparación de las Patatas al Romero
- Precalentar el horno a 200°C. Lavar y trocear las patatas.
- En una bandeja de horno, mezclar las patatas con el aceite de oliva, sal, pimienta y las ramas de romero.
- Hornear durante 25-30 minutos hasta que estén doradas.
- Al sacar del horno, añadir la mantequilla sobre las patatas calientes para que se funda..