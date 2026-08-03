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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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03 AGO 2026|

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El CP Montalbán denuncia el «perjuicio» sufrido por el Grupo IV de Primera Regional y reclama una competición más equilibrada

El club considera injusto haber afrontado los mismos costes federativos que el resto de equipos de la categoría pese a disputar menos partidos y lamenta que la Federación Aragonesa de Fútbol no atendiera su propuesta de una segunda fase

Once del CP Montalbán durante un partido de esta pasada temporada / Cedida
Once del CP Montalbán durante un partido de esta pasada temporada / Cedida

Jesús Burgos03 08 2026

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DeporteFútbol

El Club Polideportivo Montalbán ha hecho público un comunicado en el que expresa su "preocupación" por las condiciones en las que compitió el Grupo IV de Primera Regional durante la pasada temporada. La entidad considera que la composición de este grupo, con un número de equipos notablemente inferior al de otros de la misma categoría, ha supuesto un "perjuicio deportivo, económico y organizativo" para los clubes participantes.

Según expone el club, mientras otros grupos de Primera Regional llegaron a contar con hasta 18 equipos, el Grupo IV disputó una competición considerablemente más reducida, lo que derivó en un menor número de jornadas y encuentros oficiales. A juicio del Montalbán, esta circunstancia ha limitado las oportunidades competitivas de los jugadores, ha reducido la oferta deportiva para los aficionados y ha dificultado la generación de ingresos para entidades modestas.

Mismos costes con menos competición

Uno de los principales motivos de queja del club es que, pese a disputar menos partidos, los equipos del Grupo IV tuvieron que asumir las mismas obligaciones económicas que el resto de conjuntos de Primera Regional. En el comunicado, la entidad recuerda que las cuotas federativas, licencias, mutualidades y demás costes administrativos fueron idénticos, aunque la actividad competitiva desarrollada fue sensiblemente inferior.

Ante esta situación, el CP Montalbán asegura que trasladó a la Federación Aragonesa de Fútbol una propuesta para crear una segunda fase o un playoff entre los equipos mejor clasificados del grupo. Según explica, esta medida habría permitido incrementar el número de partidos oficiales, aumentar el atractivo deportivo de la competición y generar una mayor actividad económica para los clubes implicados. Sin embargo, desde la entidad lamentan que esta iniciativa "no haya sido tenida en consideración" ni se reflejara en la planificación de la competición.

Reivindicación de igualdad de condiciones

La junta directiva subraya que su reivindicación no persigue obtener un trato de favor, sino que todos los clubes de una misma categoría compitan en condiciones "lo más equilibradas posible". En este sentido, considera razonable que, si las obligaciones económicas son las mismas para todos, también lo sean las oportunidades deportivas.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del CP Montalbán con el fútbol regional aragonés y asegura que el club continuará trabajando "con la misma ilusión y compromiso" desde su regreso a la competición, defendiendo los intereses de sus jugadores, socios, patrocinadores y aficionados, así como el fortalecimiento del fútbol territorial "desde el diálogo, la participación y la igualdad de oportunidades".

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