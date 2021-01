Crece la presión en el Hospital: en dos días sube de 28 a 38 hospitalizados por covid

La presión asistencial por el covid en el Hospital de Alcañiz no para de crecer y en tan solo dos días ha pasado de 28 a 38 hospitalizados por coronavirus, diez ingresos más en solo dos jornadas. Los números podrían aumentar ya que desde el Centro de Salud se advierte que se está complicando la salud de muchos de los pacientes que en estos momentos se encuentran en sus domicilios y además, los contagios no paran de crecer y la tasa de positividad es alta, del 29%. Ya está llena la planta covid, la quinta; y se están empleando también camas de la sexta planta.

Para aliviar la situación la semana pasada se suspendieron los quirófanos no urgentes y tan solo se operan urgencias, indemorables (tumores) y cirugía menor ambulatoria, que no requiere ingreso. No obstante, ya se está estudiando dónde se podrían trasladar enfermos en caso de que la ocupación del Hospital se desbordara para así tenerlo todo previsto y poder actuar con rapidez.

Teniendo en cuenta las reducidas dimensiones del Hospital se está trabajando en la misma solución que en los dos anteriores picos, buscar un espacio externo para trasladar pacientes no covid contando con el apoyo del servicio de Hospitalización a Domicilio. Al principio de la pandemia fue en un hotel, el Ciudad de Alcañiz; y después la residencia Hogar Santo Ángel.