Cretas invertirá 150.000 euros para renovar el último tramo de la conducción de agua

Cretas dará un nuevo paso para garantizar el abastecimiento de agua y poner fin a los problemas de suministro que se han registrado tradicionalmente durante los meses de mayor consumo. El Ayuntamiento ha licitado ya la renovación del último tramo pendiente de la conducción que lleva el agua desde la balsa municipal hasta el sistema de bombeo situado junto al puente de Arnes, una actuación que supondrá una inversión cercana a los 150.000 euros.

La obra, de aproximadamente 1,6 kilómetros, será financiada mediante una aportación de 70.000 euros procedente del Plan de Obras y Servicios (POS) y fondos propios municipales, incluyendo remanentes. El alcalde de Cretas, Fernando Camps, explica que el consistorio había intentado en varias ocasiones obtener una subvención del Instituto Aragonés del Agua para ejecutar este tramo, sin que finalmente fuera posible.

La actuación permitirá completar la renovación de una red en la que el municipio lleva años realizando mejoras. «Nos faltaba ese trozo por cambiar», señala el alcalde, que recuerda que la conducción existente no es capaz de aportar durante los dos meses de mayor demanda todo el caudal que necesitan los depósitos de Cretas.

Una inversión que condicionará los próximos presupuestos

El esfuerzo económico será importante para las arcas municipales. El POS, que habitualmente se destina a actuaciones como la mejora de calles y otros equipamientos, se empleará en esta ocasión para resolver una infraestructura considerada prioritaria. «Sí, tirando de remanentes, es lo que hay», reconoce Camps.

El alcalde admite que una inversión de estas características limitará la capacidad del Ayuntamiento para afrontar otras actuaciones en los próximos ejercicios. «Esto ya te deja dos años por lo menos que no puedas hacer nada más», apunta.

La obra ha sido adjudicada a Construcciones Bañolas, de Valdealgorfa, una empresa que ya ha trabajado anteriormente en las infraestructuras hidráulicas de Cretas. La misma entidad participó en la ejecución de la balsa de 22 millones de litros y en otros tramos de la conducción, por lo que, según el alcalde, conoce las características del terreno y los problemas existentes en la red.

Los trabajos comenzarán durante este mes de septiembre y está previsto que concluyan entre noviembre y principios de diciembre. El Ayuntamiento confía, además, en que la ejecución pueda realizarse sin cortes de agua para los vecinos. La idea es mantener en servicio la conducción actual mientras se instala la nueva y realizar posteriormente el cambio.

Una balsa de 22 millones de litros para los meses de mayor consumo

La renovación del tramo permitirá completar un sistema de abastecimiento que se ha ido modernizando progresivamente. Una de las principales actuaciones fue la construcción de una balsa con capacidad para 22 millones de litros, que este verano ha permitido al municipio reducir la extracción de agua del río.

Camps explica que Cretas ha podido abastecerse durante parte del verano utilizando las reservas de la balsa sin incorporar agua del río. De esta manera, se ha contribuido también a mantener un mayor caudal en el río y en las zonas de baño, además de favorecer a las huertas.

El alcalde considera que garantizar el agua resulta especialmente importante ante el crecimiento que está experimentando Cretas y la llegada de nuevos proyectos empresariales y turísticos. Entre ellos cita el futuro hotel de 25 habitaciones de Solo Houses, el albergue comarcal y las nuevas instalaciones vinculadas a bodegas y otras actividades.