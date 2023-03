Cristina Narbona: «Los proyectos de renovables se van a someter a altas exigencias ambientales»

Como vicepresidenta primera del Senado, ¿Cómo ha vivido la moción de censura de Vox?

Con el máximo interés porque nunca se sabe que si va a haber una sorpresa en algo que todo el mundo daba por resuelto desde algunos días antes. Se había filtrado el discurso de Ramón Tamames, pero nunca se sabe si puede haber cambios de última hora. Todo ha sido como se había previsto y solo ha apoyado Vox. Que el Partido Popular se haya abstenido es sorprendente y da clara señal de aproximación a Vox. La moción ha sido muy positiva para que desde el Gobierno se traslade qué es lo que se está haciendo desde el inicio de esta legislatura y para contraponer dos modelos de país, dos modelos de gestión política muy diferente. Se ha visto lo que representa el actual gobierno de coalición progresista y lo que representa la derecha y la extrema derecha. Éste es un tándem que ha empezado ya a funcionar de manera conjunta por ejemplo en el Gobierno de Castilla y León y en otras comunidades autónomas desde fuera del gobierno con apoyo público del Partido Popular. Desde ese punto de vista creo que el debate ha aportado mucha información para aquellos ciudadanos que quieran saber qué hacen unos y qué proponen otros. Ha sido una especie de elección, una clase de Ciencia Política sobre la realidad misma y fíjese se ha hablado del trasvase…

Espinosa de los Monteros denunció que "cada año se vierten al mar, aproximadamente, 5.700 hectómetros cúbicos de agua del Ebro". Aquí, donde vivimos tan cerca del Delta del Ebro, conocemos bien la relevancia ambiental de ese agua.

El portavoz de Vox lo hizo y el propio Ramón Tamayo también rescató el trasvase. El agua de los ríos tiene que llegar al mar porque para que en el mar exista vida hace falta que llegue agua dulce y que llegue en sedimentos. El agua de los ríos no se tira al mar, el agua va generando de su cauce y cuando llega al mar genera más vida todavía. Cuando se derogó el trasvase del Ebro cuando yo era ministra de Medio Ambiente tuve que escuchar me preocupaban más los pececitos del Mediterráneo que los pobres agricultores. Se ha hecho mucha demagogia y se ha engañado mucho. Uno de los grandes engaños que sigue ahí y que pone por escrito en su texto Ramón Tamames es que el trasvase del Ebro fue un proyecto que eliminó el Gobierno de Zapatero. Lo prohibió la Comisión Europea, nunca tuvo financiación y cuando llegamos al gobierno lo que presentamos como alternativa obtuvo inmediatamente la financiación de Europa que se había pedido para el trasvase del Ebro. Nunca tuvieron garantizado nada y de hecho cuando Rajoy volvió a gobernar a partir del año 2012 nunca el PP retomó el trasvase del Ebro. Por tanto se ha engañado y se quiere seguir engañando a la gente con esta idea de que sacar agua del Ebro para que llegue hasta Almería no tiene coste.

En el marco de su visita a Zaragoza y a Alcañiz ha mantenido reuniones con la militancia. ¿Cuál es la salud del PSOE en Aragón y de su relación con Javier Lambán?

No tengo mucha relación con Javier Lambán, por lo tanto, como con todos los presidentes de comunidades autónomas, es una relación cordial. Soy la presidenta de todos los socialistas, hombres y mujeres estén en el cargo y en la condición que ostenten. Lo que más me interesa es escuchar a nuestros militantes, escuchar a nuestros cargos públicos para ver en qué medida desde la cúpula del partido se puede ayudar a la contienda electoral. En ese momento es fundamental que los ciudadanos conozcan bien lo que se está haciendo y también cuáles son los proyectos y las perspectivas en cada territorio, así que yo veo a la militancia socialista en general buena salud y muy en particular en el ámbito de lo local nuestros alcaldes y alcaldesas. Tenemos la confianza de obtener muy buenos resultados en las elecciones de mayo próximas.

Habla del valor de lo local pero en el medio rural existe la sensación, y a veces la constatación, de que no se cuenta con la perspectiva territorial en las políticas nacionales. El Senado es la cámara que debe abordar este debate territorial. ¿Se ha avanzado algo?

Por primera vez en un gobierno de España hay una Secretaría General para el Reto Demográfico dentro de la vicepresidencia 3ª del Gobierno con un plan con muchas medidas. Algunas de ellas se están desarrollando de forma rápida, por ejemplo todo lo que tiene que ver con la conectividad tenemos ya una parte muy importante de nuestro territorio con un acceso a banda ancha y con una capacidad de facilitar tanto empleo, como la viabilidad de empresas y el acceso a servicios públicos. La conectividad es fundamental para este tipo de necesidades y de derechos de los ciudadanos y desde luego hay sobre la mesa muchísimos proyectos. Aquí en la misma provincia en la que estamos tenemos proyectos para crear empleo incluso más que el que había previamente. Me estoy refiriendo a la comarca donde la desaparición de la central térmica en su momento se planteaba con mucha preocupación pero lo cierto es que ahora mismo hay proyectos desde el Ministerio de Transición Ecológica que van a significar de mil trescientos millones de euros en el nudo Mudéjar para Andorra. Aquí hay creación de empresas en muchos sectores, en el de las energías renovables pero también en el sector de la agricultura, la ganadería, el turismo… Hay inversión ligada a la formación profesional. Se trata de crear más de cuatro mil empleos nuevos, por lo tanto superando con creces los empleos que había previamente y sobre todo generando industria que pueda fijar población y garantizar desarrollo estable y de la comarca. Aquí en Alcañiz es una de las poblaciones que crece frente a las que pierden. El Ayuntamiento de Alcañiz también tiene en estos momentos una aportación importante de fondos del Gobierno central bien directamente a través del Gobierno de Aragón o con fondos donde el Gobierno de España. Se va a restaurar de manera muy, muy importante el parque de aquí de la avenida Aragón para que sea más disfrutable para los vecinos y vecinas, para que haya efectivamente un refugio frente a las olas de calor que cada vez van a ser más frecuentes en todos los territorios y también aquí hay fondos para por la gestión del agua. Hay financiación para rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, para hacer actividades de turismo y todo eso es el final… Aquí cuenta por supuesto de la gestión del propio alcalde, la de DGA y de los fondos que llegan desde la Unión Europea dentro del Plan Nacional de Recuperación Transformación y Resiliencia.

Sus redes sociales las preside el lema 'No hay economía sin ecología'. Respecto a las renovables que nombra como referencia, hay un debate muy profundo y malestar sobre su falta de ordenación en zonas de impacto paisajístico. Los ayuntamientos son pequeños, falta información ciudadana... Hay preocupación por el desarrollo extractivo del medio rural en energía, agua, minas...

No queremos un desarrollo extractivo del medio rural, ni en renovables ni en minas u otro tipo de recursos como incluso puede ser el agua. Por supuesto hay proyectos que yo creo que no llegarán a término, hay que pensar que todos los fondos que nos llegan de Europa vienen bajo la condición de no generar daño ambiental y algunos de esos proyectos estaban planteados en zonas protegidas, por lo tanto no está dicha la última palabra. Algunos de esos proyectos han pasado por algunos filtros previos a la autorización definitiva pero los que prosperen lo harán sometidos a exigencias importantes y otros ni siquiera llevarán a término porque efectivamente hay que tener en cuenta las condiciones ecológicas de cada uno de los territorios. La participación de los ciudadanos en las ventajas de la energía renovable ha crecido este último año en España. Es lo que llamamos autoconsumo, es decir, la capacidad de producir la propia energía que necesita una vivienda un edificio o una industria. Eso se ha multiplicado por 10 en muy pocos meses y se va a seguir. De hecho parte del dinero de la Vicepresidencia de Transición Ecológica va a lo que llamamos comunidades energética. Se desconcentra la producción de energía y se va transformar el mercado eléctrico, que tiene que dejar de ser un mercado oligopolista donde muy pocas empresas se han visto favorecidas por el mecanismo de fijación de precios durante estos últimos años consiguiendo con ello beneficios que se llaman «caídos del cielo», beneficios extraordinarios. Ahora mismo el Gobierno plantea una reforma en profundidad del mercado eléctrico ante la Comisión Europea.

Buena parte de los proyectos energéticos, los más pequeños o faccionados, son de gestión autonómica.

Hay una imprescindible colaboración entre las administraciones autonómicas y la administración central porque no olvidemos que es la administración quien reparte a los fondos europeos, la que tiene la obligación de rendir cuentas ante las autoridades europeas, y ésta manda preservar el entorno. El autoconsumo que es algo de mínimo impacto y apostamos por la participación los propios ciudadanos, que piden producir su energía. Tenemos datos muy positivos de que renovables que van asociada por ejemplo a una empresa industrial que utiliza esa energía renovable en el territorio, que crea empleos, diversifica el tejido productivo… En otros casos puedo mencionar lo que ya está siendo una realidad en España, como la creación de invernaderos eliminando el plástico porque los cubren placas voltaicas. Se elimina el plástico que contamina nuestros mares y hay mejoras en cuanto a la temperatura, la humedad, la calidad del suelo. En otras partes la energía está ligada a la biodiversidad, es decir, se vuelve a cultivar debajo de las placas fotovoltaicas, y hay incluso animales que pastan por debajo…

Como mujer referente con más de cuarenta años de experiencia política, no puedo dejar de preguntarle por la crisis seria a causa las graves consecuencias de la ley del Sí es Sí, que se han visto obligados a rectificar.

Hay que ir a la sustancia de las cosas, a lo importante, y lo importante creo que es que hay ya una en marcha modificación impulsada desde el Grupo Parlamentario Socialista para que la ley del sí es sí no genere a futuro los problemas que ha generado, que son evidentes y que podía ser menos en función de la interpretación efectivamente que hacen los jueces, los fiscales… En este sentido es muy importante la instrucción que ha dado la Fiscalía recientemente para evitar que modificación de penas cuando se aplica esa legislación. Después de las discusiones que ha habido en torno a ello, la buena noticia es que es que Unidas Podemos no ha presentado en ninguna enmienda a esa reforma presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Creo que vamos reconduciendo una situación de discrepancia por el bien de las mujeres, sobre todo, es decir, para dar mucha más tranquilidad respecto a la aplicación de una norma que por otra parte es muy importante en su contenido porque colocar el consentimiento como una pieza fundamental en el tratamiento penal de violaciones o agresiones significa dar un paso adelante formidable. Las mujeres no tendrán que estar ofreciendo pruebas de que han sido agredidas porque efectivamente se tendrá en cuenta si quien las agredió era consciente de que no había consentimiento. Seguimos la línea de otros países europeos que legislaron con anterioridad respecto al consentimiento en este tipo de debates.

Estos debates, cuyo contenido ideológico es muy importante, pasan de perfil en el Senado.

En temas como estos que estábamos prácticamente no hemos casi debatido en el Senado porque es verdad que en se habla mucho más de lo concreto, de la línea de alta tensión, del agua que es necesaria en una determinada comarca, de las carreteras…

¿Qué relación tiene de los senadores aragoneses? ¿Les conoce?

El otro que a me gustó porque fue muy amable muy y serena la intervención del senador del PAR, Clemente Sánchez Garnica. No me hizo decir cada diez minutos eso de «baje el tono». También conozco al senador Egea Serrano, de Alcañiz por Teruel Existe.

¿Qué opina de Teruel Existe?

Todas estas formaciones no son más que la consecuencia sin ninguna duda de que durante demasiado tiempo el medio rural no ha sido en absoluto una prioridad política. A mi juicio eso ha cambiado con el gobierno de coalición pero lógicamente se tardará en tener resultados que mitiguen esa sensación de abandono que está muy justificada en muchos casos en muchas partes de España. Lo cierto es que ahora hay en curso inversiones que van a ser extraordinariamente importantes para territorios como en el que estamos, como ejemplo el Hospital público, que tiene detrás una enorme inversión, o la construcción de una residencia de no solo va a beneficiar Alcañiz va a beneficiar a muchos pueblos del entorno donde hay tasas de envejecimiento importantes, donde hay problemas de salud pública. Entiendo sin embargo que cueste tiempo que los ciudadanos sientan claramente los efectos de esa nueva prioridad pero está en la agenda de trabajo del gobierno.

Entiendo que ese trabajo se centra en combatir la desigualdad, que es el principal reto socialdemócrata.