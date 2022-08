Crivillén continúa con un día para los niños

Los crivillenenses ya llevan días escuchando gritos y risas de fiesta, en un ambiente caluroso y cargado de buenas sensaciones en el que han estado calentando motores. No obstante, hasta el pasado jueves no pudieron oír el característico sonido de su chupinazo, de la música de la charanga y de los vasos de sangría brindando por otro año de fiestas y buena salud. Sin embargo, no cuenta con el pregón porque nadie quiere ocupar el puesto de su tan querida alcaldesa María Josefa Lecina Ortín, ‘Fefa’, que tristemente falleció hace unos meses. «En memoria de nuestra querida alcaldesa Fefa», son las palabras que se encuentran en la contraportada del libro de fiestas como homenaje por parte de la Asociación Cultural Balcón de Pilatos.

A pesar de estos últimos malos tiempos, los vecinos de Crivillén tienen muchas ganas de seguir con sus fiestas y volver a vivir actos tan esperados, como el día de la jota con el homenaje a su centenario vecino José María Pastor Estopañán, o el día de la comida de hermandad para estar todos juntos disfrutando en honor a su patrón San Gil.

Además, como es tradición hay dos días especiales: el viernes dedicado a los más pequeños con juegos, actividades, chocolatada y disfraces y, por otro lado, el domingo momento en que se desarrollará una jornada para los más mayores de la localidad, con su tradicional festival de jotas, piscolabis y refrescos para todos, desde los más pequeños hasta los más mayores.

La anfitriona

Olga Lecina, miembro de la Asociación Cultural Balcón de Pilatos, explica las fiestas patronales de las que se ocupa su asociación para ser más independientes del Ayuntamiento del municipio.