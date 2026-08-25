¿Cuánto dura una carrera de MotoGP en Motorland Aragón?

Motorland Aragón afronta un nuevo fin de semana de competición del Mundial de MotoGP con una de las carreras más esperadas del calendario. El trazado alcañizano es uno de los circuitos más largos del campeonato, protagonista de las mejores carreras de la categoría reina y una característica que influye directamente en el número de vueltas que deben completar los pilotos en cada una de las categorías. Por este motivo, la carrera de MotoGP en Motorland tendrá menos giros que otras pruebas del Mundial.

La prueba principal de MotoGP en Motorland Aragón tendrá una duración de 23 vueltas y se disputará el domingo, dentro de la jornada que pondrá el broche final al Gran Premio de Aragón 2026. La distancia se establece teniendo en cuenta la longitud del circuito, que obliga a reducir el número de giros respecto a otros escenarios del campeonato.

Además de la carrera larga del domingo, el formato actual de MotoGP incluye una carrera Sprint el sábado, que en Motorland Aragón estará programada a 11 vueltas. Se trata de una prueba más corta y de alta intensidad que ofrece puntos para el campeonato y que se ha convertido en uno de los principales atractivos de los fines de semana del Mundial.

¿Cuántas vueltas tiene la carrera de MotoGP?

La carrera de MotoGP del domingo en Motorland Aragón está fijada a 23 vueltas. Al tratarse de uno de los circuitos de mayor longitud del calendario, los pilotos recorren una gran distancia en cada giro, por lo que necesitan menos vueltas para completar la prueba.

Mapa completo que refleja las dimensiones y longitud de Motorland Aragón / LC.

El trazado de Motorland Aragón cuenta con una longitud de 5,1 kilómetros, una característica que explica en buena medida que el número de vueltas sea inferior al de otros grandes premios. En cada giro, las motos afrontan una combinación de curvas y rectas que convierte la pista alcañizana en uno de los escenarios más exigentes de la temporada, donde lograr los mejores récord está solo al alcance de unos pocos.

Por tanto, cuando los pilotos de la categoría reina tomen la salida el domingo, deberán completar 23 vueltas antes de alcanzar la bandera a cuadros. La duración exacta de la carrera en tiempo dependerá del ritmo de los pilotos y de las circunstancias de la prueba, aunque podría estar alrededor de los 45 minutos, pero el número de giros está establecido previamente por la organización.

Jorge Martín con KTM pasando bajo la bandera a cuadros en la carrera de 2020 / MotoGP

La carrera Sprint de MotoGP a 11 vueltas

El programa del Gran Premio de Aragón también incluye la Sprint Race del sábado, una carrera que tendrá una distancia de 11 vueltas en Motorland Aragón con una duración estimada en 20 minutos.

La Sprint es prácticamente la mitad de la distancia de la carrera principal, pero mantiene un ritmo especialmente elevado debido a su corta duración. Los pilotos disponen de menos margen para recuperar posiciones y cada vuelta adquiere una importancia mayor en la lucha por los puntos.

Así, el fin de semana de MotoGP en Motorland Aragón ofrece dos carreras para la categoría reina: 23 vueltas el domingo y 11 vueltas el sábado. Ambas pruebas forman parte del campeonato y permiten a los pilotos sumar puntos para la clasificación general.

¿Cuántas vueltas darán Moto2 y Moto3?

La longitud del circuito también determina el número de vueltas de las carreras de las categorías intermedias y de formación del Mundial. En Moto2, la carrera del Gran Premio de Aragón estará programada a 19 vueltas. Los pilotos de la categoría intermedia tendrán que completar casi una veintena de giros al trazado alcañizano antes de finalizar la prueba. Por su parte, Moto3 disputará una carrera a 17 vueltas. La categoría pequeña del Mundial afrontará, por tanto, dos vueltas menos que Moto2 y seis menos que la carrera principal de MotoGP.

La diferencia en el número de giros entre las tres categorías responde principalmente a las características del circuito y a las distancias de carrera establecidas para cada campeonato. Al ser Motorland Aragón un trazado largo, el número de vueltas necesario para completar las pruebas es relativamente reducido.