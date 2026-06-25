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25 JUN 2026|

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Cuatro farsas totalmente renovadas con mucha preparación y arte a las espaldas para el Compromiso de Caspe

MAPA. Representaciones teatrales satíricas y callejeras tomaran las calles de Caspe durante todo el fin de semana. En total, habrá cuatro y serán todas nuevas, aunque la ubicación no cambia: ‘De Duplici Sensu’, ‘Pepinos y Secretos’, ‘Testamentos a Golpe de Verbena’ y Cabras y Frailes’. Todas son gratuitas y están abiertas al público en general

Farsa 'La novicia' 2025./ S.F.
Farsa 'La novicia' 2025./ S.F.

Alba ZuritaSofía Fondevilla25 06 2026

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Compromiso de Caspe

ActualidadCultura y Ocio

Cuatro farsas totalmente renovadas tomarán las calles este fin de semana en Caspe. Tendrán lugar en la misma ubicación que en la edición anterior: plaza Soberanía Nacional, plaza Heredia, plaza San Indalecio y plaza de San Roque, pero la trama estará totalmente renovada.

Los días previos son de ensayos generales, de limar imperfecciones y de dejar todo listo para que no falte detalle en la representación de cada una de las farsas. A pesar del calor, el buen humor es protagonista en cada uno de los ensayos. Muchos de los actores repiten y otros se estrenan, pero en las imágenes que ilustran este reportaje se puede palpar el relevo generacional. De hecho, Pilar Solán hace que participa 11 años y destaca que siempre han seguido la misma línea. «Recuerdo con cariño la primera vez que actue. La trama giraba en torno a una herencia y estaba genial. Tenía mucho atrezo y contaba con gran participación de gente», defiende.

La última semana sirve «para meterle caña» y por ejemplo, en el caso, de Mari Carmen Fontán, actúa como hija de una difunda. Por su parte, Rosi Ruiz y Beatriz Porcar voluntaria de la farsa de San Indalecio también llevan más de 20 años participando y piden a los vecinos que se animen a entrar en la farsa para que tenga continuidad. Este año la obra dura cinco minutos y les gustaría que se alagará un poco más. Otro ejemplo es el de Ascensión Songabasa que es el primer año que actúa con texto.

«Cuesta un poco más, pero creo que me defiendo bien» (sonríe). A su lado, su compañera, Silvia Blasco, que con algo mayor de experiencia se enfrenta a un papel de «más tirano». «Con las farsas nuevas siempre hay ilusión», defiende. Cada uno actúa por un motivo y hay algunos que sirven para rendir homenaje a personas fallecidas, como es el caso de Pilar García. «En un principio iba a borrarme, pero me quedé. Como mi amiga había fallecido vine aquí por ella y no le gustaría que esto se quedará sin gente», desea.

1. ‘De duplici sensu’

Plaza Heredia

La plaza Heredia ofrecerá el sábado a las 19.45 y el domingo a las 19.30 la farsa ‘De duplici sensu’.

Personajes: Fray Martín de Alagón, dominico y docente; doña María de Híjar, alumna; doña Toda de Urrea, alumna; doña Elvira de Monzón, alumna; doña Sancha de Sástago, alumna; sor Inés, monja y docente; Fray Pedro, alumno; y Fray Juan, alumno.

Representación: En la villa de Caspe, durante el Compromiso, se funda una pequeña academia de latín eclesiástico destinada a instruir a damas nobles. Bajo la dirección de un dominico y una monja, la lección gira en torno a la capacidad del latín medieval para multiplicar significados mediante variaciones de número, caso, verbo y construcción. Introducen ejemplos que revelan que esa riqueza semántica no es exclusiva del latín, sino que también existe en el romance vulgar. La clase se transforma en una sátira sobre la autoridad lingüística, el género y la frontera entre lengua culta y uso cotidiano.

‘Pepinos y secretos’ Plaza San Indalecio./ J.B.

2. ‘Pepinos y secretos’

Plaza San Indalecio

La plaza San Indalecio ofrecerá el sábado a las 19.15 y el domingo a las 20.00 la farsa ‘Pepinos y secretos’.

Intérpretes: Gracia, vecina; Raquel, tendera; Teresa la Parda, tendera; Inés, joven vecina; Jamila, barragana; Marieta, niña tendera; Blanca, joven vecina; Estrella, barragana; y Catalina, vecina.

Representación: En una tienda de hortalizas de San Indalecio, tenderas y clientas intentan advertir a una clienta de que su marido, jornalero al servicio del bailío, frecuenta lupanares. El problema es cómo decirlo sin decirlo. Todo se complica cuando entran dos mujeres de vida licenciosa que comienzan a hablar del mismo hombre. Entre dobles sentidos y metáforas vegetales, el secreto estalla.

‘Testamento a golpe de verbena’ Plaza San Roque./ S.F.

3. ‘Testamento a golpe de verbena’

Plaza San Roque

La plaza San Roque ofrecerá el sábado a las 18.45 y el domingo a las 20.30 la farsa ‘Testamento a golpe de verbena’.

Personajes: Doña Urraca la Vieja, agonizante; doña Mayor, Toda, Sancha, Mencía, Constanza.

Representación: En Caspe, mientras el pueblo celebra la elección de Fernando de Trastámara, una vieja agoniza rodeada de sus hijas, decididas a arrancarle el secreto de su dinero. Pero la música de la verbena —ensordecedora y constante— sabotea cada intento de testamento. Entre codicia, fingida sordera y malas interpretaciones, la herencia se convierte en una batalla grotesca donde lo doméstico refleja lo político: quien mejor manipula el ruido, gana.

‘Cabras y frailes’ Plaza Soberanía Nacional./ S.F.

4. ‘Cabras y frailes’

Plaza Soberanía Nacional

La plaza Soberanía Nacional ofrecerá el sábado a las
20.15 y el domingo a las 19.00 la farsa ‘Cabras y frailes’.

Personajes: Bartolo, dominico; Ginés, dominico; María La Cabra, granjera; Amalia, limpiadora; Catalina, Madre Superiora; Juana, monja; y Teresa, monja.

Representación: Dos dominicos acompañantes de Vicente Ferrer han sido sorprendidos en un “delito” sexual escandaloso. Una granjera los acusa públicamente en Caspe mientras se desarrolla la deliberación política. Los dos frailes se encuentran rezando en un convento femenino, cuando la granjera irrumpe, haciendo que el resto de las monjas se sobresalte. Al final, llegan a un acuerdo para comprar el silencio de la granjera.

Horarios de las farsas

Mapa de las farsas del Compromiso de Caspe 2026./ L.C.
Mapa de las farsas del Compromiso de Caspe 2026./ L.C.

La representación de las farsas se retrasará este año para evitar el calor de las horas puntas. Todas tendrán lugar el sábado y el domingo y están abiertas al público, aunque se recomienda acudir con tiempo para coger un buen sito para visualizarlas bien.

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