Cuatro historias que comienzan capítulo de la mano de los nuevos Médicos de Familia

En sus caras se refleja la ilusión de esta nueva etapa que acaba de empezar. Óscar García Macipe, Manuel En sus caras se refleja la ilusión de esta nueva etapa que acaba de empezar. Óscar García Macipe, Manuel Andrés Cárdenas Vargas, Anariel Pérez Díaz y Diana Scoarta son los cuatro residentes que han elegido la plaza de Medicina Familiar y Comunitaria del sector de Alcañiz. Estarán formándose en el hospital nuevo rotando por las diferentes especialidades, además de ejercer en los centros de salud que han elegido tras conocer a sus tutores y las instalaciones durante la pasada semana.

Cada uno de ellos tiene una historia distinta que los ha llevado a apostar por concluir sus estudios en el Bajo Aragón Histórico. A través de estas líneas, se pretende darles voz y poner de manifiesto que el territorio también ofrece un gran abanico de posibilidades y oportunidades reales para proyectar aquí un futuro profesional con garantías.

El plan de estudios comprende cuatro años de formación, combinando la práctica en el hospital de Alcañiz y en los centros de salud, con rotaciones por distintas especialidades médicas.

«La zona ofrece muchas oportunidades»

Óscar García Macipe es natural de Andorra y ejerce de anfitrión de sus nuevos compañeros, un rol que asume con «mucho entusiasmo». El andorrano consiguió un destacado puesto 454 y eligió formarse cerca de su localidad natal, a pesar de poder haber optado por cualquier otro hospital más grande o especialidad. «Desde la carrera lo que más me ha gustado siempre ha sido la Medicina de Familia por el trato cercano con el paciente y el enfoque más social y comunitario», explica.

García investigó las opciones que le ofrecía la zona y dio el paso de quedarse aquí atraído por la calidad de los tutores y las oportunidades. Durante la primera semana, ha recorrido junto a sus compañeros los diferentes centros de salud y, en su caso, ha elegido quedarse en Híjar. «Nos reciben con los brazos abiertos, y aunque hay nervios iniciales, estamos muy contentos», añade.

La elección de esta plaza le permitirá vivir en su pueblo y estar cerca de su familia. «Es venir a Andorra y estoy más arropado y cómodo con mi familia y mis amigos. Ahora con la elección del MIR he sentido un gran apoyo, todos se alegran de que los jóvenes nos quedemos en la tierra en la que hemos nacido», concluye.

El contacto con el paciente o las amplias posibilidades que ofrece la especialidad de Medicina de Familia son algunas de las razones de esta elección

«Me gustaría quedarme y aportar»

Otro de los protagonistas de esta historia y que ya conocía la zona es Manuel Andrés Cárdenas Vargas, de Guayaquil, Ecuador, y que ahora vivirá en Andorra porque ha escogido este centro de salud para realizar su formación. «Llegué y estuve viviendo dos meses en Alcañiz. Me ofrecieron un trabajo en Andorra y fue cuando conocí más a fondo la medicina familiar y me gustó mucho porque todo pasa por ti», explica.

Al igual que sus compañeros, va rotando por diversas especialidades: desde medicina comunitaria en centros de salud locales hasta cardiología, neumología, otorrinolaringología y oftalmología, con un segundo año enfocado en cirugías y traumatología.

La elección de Medicina Familiar no fue casual, ya que una de las cosas que más valora es el primer contacto con el paciente. «Es una especialidad muy amplia que abarca desde la atención a niños hasta adultos y a toda la familia», defiende.

Con todos los años de formación a sus espaldas y ahora cuatro por delante como residente en Medicina de Familia, Manuel Andrés ya piensa en un posible futuro aquí. «Con la situación actual de Ecuador no creo que regrese. Si surge la oportunidad de quedarme y aportar mi granito de arena, me gustaría estar trabajando por el territorio. Se vive muy bien y hay mucha calidad de vida».

Los cuatro realizarán su residencia en el nuevo Hospital de Alcañiz y en el centro de salud que han elegido

«Me recomendaron elegir esta plaza»

Cada uno conoce la zona de una manera y Anariel Pérez Díaz llegó a Alcañiz gracias a las buenas referencias que le trasladó un médico que ya había pasado por aquí. «Me habló de la calidad de los tutores y del aprendizaje que ofrece el centro. Estoy muy emocionada de elegir esta plaza y, además, estamos estrenando un hospital nuevo», valora.

Pérez ya había trabajado anteriormente en el ámbito de la atención primaria y esa experiencia previa y su interés por la especialidad terminaron de convencerla para decantarse por esta plaza de Medicina de Familia. «Es una especialidad difícil porque es la más completa, se ve de todo. Tienes que abordar todas las especialidades clínicas e investigar qué enfermedad tiene el paciente», señala.

En su caso, obtuvo el número 11.034 en el examen MIR y, una vez conocido su resultado, comenzó a buscar información sobre distintos hospitales. Durante estos primeros días ha visitado junto al resto de residentes los centros de salud del sector para conocer su funcionamiento antes de elegir destino. «Hemos podido ver cómo se manejan las consultas y las urgencias y ahora ya sabemos más o menos cómo funciona todo», explica. Aunque actualmente reside en Morella, tiene previsto instalarse próximamente en Alcañiz para iniciar una nueva etapa profesional en el Bajo Aragón Histórico.

Empezaron la residencia el 12 de junio y durante la primera semana se desplazaron a los centros de salud para conocer las instalaciones

«Estoy encantada con el personal»

«El hospital me parece casi un hotel», dice Diana Scoarta, otra de las residentes que ha optado por la plaza de Medicina de Familia y Comunitaria del Hospital de Alcañiz. Es natural de Moldavia y su historia personal la llevó primero a Londres y después a España en busca de una mejor calidad de vida para su familia. «Tengo un niño de casi siete años con alergias y asma y decidimos venir a España. Aquí está mucho mejor», reflexiona.

Después de instalarse, comenzó a prepararse para acceder a la residencia y finalmente eligió Alcañiz para completar los próximos cuatro años de formación. Sus primeras impresiones han sido muy positivas tanto del centro sanitario como del territorio. «Me gusta mucho Alcañiz y la zona. La acogida por parte del personal, tutores y compañeros también ha sido muy buena. Tengo muchas ganas de trabajar con todos ellos».