La Cuenca del Guadalope se sitúa en estado de alerta y la del Matarraña, en prealerta

La falta de lluvias y, por consecuencia, la fuerte sequía ha provocado que la situación hidrológica en algunas cuencas hidráulicas se esté convirtiendo en alarmante e incluso de emergencia.

En este sentido, según los datos del último informe publicado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la parte alta y media de la Cuenca del Guadalope está en estado de alerta y la parte baja (zona de Caspe) en pre alerta al contar con una capacidad en su embalse de 40 hectómetros, es decir se sitúa al 49% de su capacidad total. «Es una cuenca que siempre ha sido deficitaria y la zona es más seca de lo que debería, pero esperemos que llueva los próximos días y la situación cambie», explica José Fernando Murria, presidente del sindicato Central de la Cuenca del Guadalope.

La mirada está puesta en el cielo, porque si se analizan el resto de embalses de la cuenca La Estanca tiene almacenados casi 6 hectómetros (81,42% del total); Calanda más de 21 (40%); Puente Santolea 8,097 ( 45%) y Gallipuén 2,3 (62%). En el caso del Cañón de Santolea no se aportan datos, ya que se encuentra en fase de pruebas y todavía no está en pleno funcionamiento. No obstante, el presidente calcula que hay almacenados unos 9 hectómetros.

En total, la cuenca del Guadalope cuenta con una superficie de aproximadamente 200 hectómetros en el momento que entre en funcionamiento el Cañón de Santolea, sin embargo en la actualidad se sitúa a 80 hectómetros, menos de la mitad. «Para que la situación fuera buena y no tuviéramos problemas de abastecimiento la cuenca debería contar con 120 hectómetros», afirma Murria.

Todo ello, corrobora la complicada situación marcada por la falta de precipitaciones generalizada desde que empezó el año, de hecho, según los índices de sequía de enero de 2024 que publica la CHE, tanto el Guadalope, Martín como Matarraña están en una fase de sequía prolongada. A ellos se unen algunos ríos como el Aguas Vivas y cabecera y eje del Ebro.

Esta situación es poco conocida para la cuenca, no obstante si no lloviera «que sería horroroso» está establecido un porcentaje de litros para cada comunidad, usuario y los nuevos regadíos y antiguos. «Tenemos muchos estudios hechos de años que han parecido al principio muy malos y después siempre ha llovido», asegura el presidente.

En estos momentos la cuenca debería contar con 120 hectómetros almacenados y solo tenemos 80 José Fernando Murria. Presidente del Sindicato Central de la Cuenca del Guadalope

Cuenca del Matarraña

En el caso de la cuenca Matarraña, la situación de escasez hidrológica es un poco mejor la del Guadalope y en estos momentos presenta un estado de prealerta, aunque aseguran que las precipitaciones son muy necesarias para que no entre en alerta. «Estamos ante una situación de sequía severa, la previsión de 2024 es complicada, la campaña se va a poder salvar, pero si no acompaña la climatología será difícil», explica Miguel Zurita, presidente de la Cuenca Central del Matarraña.

Si no llueve, va a ser un año complicado, vamos a poder salvar la campaña pero la situación será difícil Miguel Zurita. Presidente de la Cuenca Central del Matarraña

En cuanto a los embalses, el de Pena tiene almacenados 9 hectómetros, lo que supone un 51% del total, José María Puyol se sitúa a 1,5 (71%) y La Trapa a 0,73, (72%). Los regantes insisten en sentido común «a la hora de gestionar y hacer un buen uso de los pocos recursos que tienen».

Reclaman las balsas

Los regantes continúan reclamando la construcción de las tres balsas laterales: Val de Figuera, en el Matarraña, Comellares, en el Tastavins y Pla de Serrets en el Algars. La ejecución de estos proyectos lleva estancada desde hace 20 años, se acordó y consensuó en el Dictamen de La Fresneda en 2005 y no ha contado con la voluntad política suficiente, a pesar de que todos los agentes están conformes. «Tenemos claro que son necesarias para el futuro, sin ellas es muy difícil que se pueda conseguir una vertebración correcta del territorio», insiste Zurita.

Regadíos sociales

Respecto a la Cuenca del Bajo Martín, destaca el estado de escasez el embalse de Cueva Forada, que en estos momentos se encuentra con 14 hectómetros, es decir al 63% de su capacidad.

Desde Vinaceite continúan focalizados en la puesta en marcha de los regadíos sociales con la conversión a regadío de las cosechas. Todo ello supondría un «un alivio» para toda la población, que principalmente vive del sector primario y depende de las lluvias.

El proyecto está acabando de redactarse, ya que el próximo 22 de febrero está fijada una asamblea general con todos los comuneros en la que se firmará la propuesta definitiva para que se lleve a cabo lo más rápido posible. «En 2022 el Gobierno de Aragón nos concedió 9,5 millones de subvención y ahora tanto el propio Gobierno como la Confederación del Agua nos exige moverlo», explica Francisco Ezquerra, presidente de la comunidad de regantes de San Isidro.

La obra contempla la conversión de 1.390 hectáreas en regadío y afecta a 50 comuneros. Los regadíos estarán destinados a poner arboles leñosos (olivos, almendros, pistachos). El presupuesto es de 21 millones y con la ayuda concebida de 9,5 de DGA quedarán por aportar 11, de los que deberán hacerse cargo los propietarios implicados durante los siguientes 25 años.

La puesta en marcha de la conversión de secano a regadío supondría un alivio Francisco Ezquerra. Presidente de la Comunidad de Regantes de San Isidro

Más de 20 años en el cajón

Los inicios del plan de conversión se remontan a hace más de 20 años. «El hecho de que haya pasado tanto tiempo ha llevado a que algunos agricultores estén jubilados, otros se han ido a Zaragoza, por lo que hay que ver cuántas hectáreas quedan finalmente», recalca Ezquerra. Asimismo, hay algunas empresas que han propuesto comprar o alquilar parcelas durante 25 años. «Gracias a ello, no bajaría el número de hectáreas que están contempladas en el proyecto y podría llevarse a cabo como estaba previsto», concluye.