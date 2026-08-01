La cuenta atrás para el I Triatlón Olímpico de La Estanca entra en su última semana

Alcañiz se prepara para recuperar el triatlón y afronta la última semana antes del estreno del I Triatlón Olímpico de La Estanca, una cita que devolverá esta disciplina al entorno del embalse tras la etapa del histórico Triatlón Cross. La prueba, organizada por el Club Tragamillas y la Federación Aragonesa de Triatlón, se disputará el próximo 9 de agosto y será puntuable para la Liga Ibercaja de Clubes de Triatlón 2026, además de formar parte de los Juegos Máster de Aragón.

La organización llega al tramo decisivo con un balance muy positivo de las inscripciones. El club se había marcado como objetivo inicial reunir a unas 60 personas, una cifra que ya ha superado a falta de algo más de una semana, y confía en acercarse a los 80 participantes antes del cierre del plazo, previsto para el 6 de agosto.

"Estamos muy contentos. Nuestras mejores previsiones se acercaban a unos 80 participantes y creemos que finalmente estaremos cerca de ese número porque la última semana suele ser cuando muchos deportistas toman la decisión de inscribirse", ha explicado el Director Técnico de la prueba, Rafael Payán de Tejada Alonso.

La prueba mantiene un límite máximo de 125 deportistas y está abierta a participantes desde la categoría Sub-23 hasta la de Veteranos, incluyendo un importante porcentaje de debutantes gracias a las licencias de un día. De hecho, alrededor del 40% de los inscritos afrontarán su primer triatlón o compiten únicamente de forma ocasional.

Un recorrido entre naturaleza y Motorland

El triatlón se disputará sobre distancia olímpica, con 1.500 metros de natación, cerca de 40 kilómetros de ciclismo con drafting permitido y 10 kilómetros de carrera a pie.

La salida tendrá lugar a las 09.00 desde la playa de La Estanca, donde también estarán ubicadas las transiciones y la línea de meta, frente al camping. El segmento ciclista será uno de los grandes atractivos de la jornada al desarrollarse en el circuito de Motorland Aragón, donde los participantes recorrerán con sus bicicletas el mismo trazado que apenas dos semanas más tarde utilizarán los pilotos del Mundial de MotoGP.

La carrera finalizará con un circuito llano de tres vueltas alrededor del embalse, alternando asfalto y caminos de tierra, con varios puntos de avituallamiento para combatir las altas temperaturas propias del mes de agosto.

Recuperar el legado del Triatlón Cross

Desde el Club Tragamillas aseguran que el objetivo va mucho más allá del estreno de esta edición. La entidad, que organizó durante años el Triatlón Cross de La Estanca, ha adaptado el formato a la modalidad olímpica con bicicleta de carretera para responder a la evolución que ha experimentado este deporte.

"Queremos continuar el legado del Triatlón Cross y consolidar una prueba de calidad. No buscamos ser un evento multitudinario, sino cuidar al participante y que todo el mundo se vaya con un gran recuerdo", señala Rafael, quien considera que el éxito de esta primera edición será clave para asegurar la continuidad de la competición.

La organización también destaca el respaldo recibido por parte del Ayuntamiento de Alcañiz, la Comarca del Bajo Aragón, las empresas patrocinadoras y el numeroso grupo de voluntarios que hará posible el desarrollo de una prueba que aspira a convertirse en una cita fija del calendario autonómico.