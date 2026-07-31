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31 JUL 2026|

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Cuevas de Cañart lleva más de una semana sin agua potable tras el incendio de Ejulve

La DPT envía camiones de bomberos para abastecer a la localidad durante la semana de fiestas. El pueblo pasa durante estos días de los 70 a 500 habitantes

Los bomberos de la DPT repartiendo agua potable a los vecinos de Cuevas de Cañart en la mañana de este viernes / Cedida
Los bomberos de la DPT repartiendo agua potable a los vecinos de Cuevas de Cañart en la mañana de este viernes / Cedida

Beatriz Lecha31 07 2026

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El incendio de Ejulve puso en peligro a Cuevas de Cañart hace una semana, y desde entonces, aún no tienen agua corriente. Debido a esto, la DPT ha enviado este viernes camiones de bomberos para suministra agua potable a la localidad, que se encuentra en el inicio de sus fiestas patronales. El pueblo tiene de media 70 habitantes durante todo el año, pero ahora que arranca la semana de fiestas pueden llegar a recibir hasta 500 personas.

«Vamos a estar una temporada sin poder beber agua del grifo, y no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así», explica Rafaela Liébana, alcaldesa de la localidad. Las llamas del incendio acabaron llegando al salto de San Juan, lugar que se quemó y donde también se encontraba la caseta de captación del agua. El depósito no se puede llenar debido al riesgo de que quede ceniza y se pueda filtrar en la toma de agua.

Esta situación puede empeorar con la llegada de la lluvia ya que el agua que llegue al depósito, aunque sea nueva, seguirá estando contaminada. Los vecinos continúan viéndose afectados desde el incendio. «El otro día llené una olla con agua del grifo para hacer la comida y salió con un color rojizo», relata una vecina.

El sistema de riego también se vio afectado por el incendio, y aunque el depósito siga contaminado, algunos vecinos ya han conseguido solucionar el problema del agua de riego. Arreglaron los tubos por los que pasaban, que estaban quemados y obstruidos por las cenizas, y ahora sus campos ya pueden ser regados tras varios días de calor.

Los bomberos han llegado este viernes hasta la entrada de Cuevas de Cañart, donde se pudo observar una larga fila de gente del pueblo con varias garrafas para poder llevarse agua a sus casas. La alcaldesa afirma que «los bomberos van a venir cuando lo necesitemos. Veremos cuánta gente viene el primer día de fiestas, y dependiendo de ello pediremos que nos traigan agua los días que hagan falta. No va a faltar agua».

El riesgo continúa y hasta nuevo aviso, el Ayuntamiento seguirá el protocolo del Gobierno de Aragón y estarán pendientes de cualquier novedad que les den Sanidad y la empresa que tienen contratada para todas las analíticas pertinentes.

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