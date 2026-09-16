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16 SEP 2026|

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De Cuevas de Cañart a los Oscar:’La bola negra’, con Guitarricadelafuente, es la elegida para representar a España

TRÁILER COMPLETO. El film de Javier Calvo y Javier Ambrossi se estrenará el próximo viernes 25 en cines, junto a 'La Nieve', la nueva canción de Álvaro Lafuente

Aparición de Guitarricadelafuente en el trailer de la película 'La bola negra' / L.C.
Aparición de Guitarricadelafuente en el trailer de la película 'La bola negra' / L.C.

La COMARCA16 09 2026

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ActualidadCultura y Ocio

La película 'La bola negra' de Javier Calvo y Javier Ambrossi, con Guitarricadelafuente como uno de sus personajes, es la elegida para representar a España en la carrera para ser nominada al Óscar a mejor película internacional en la 99º edición de los premios de Hollywood. Así lo ha anunciado este miércoles la Academia de Cine.

Este drama de época inspirado por una obra inacabada de Federico García Lorca que muestra la vida entrelazada de tres hombres homosexuales en tres momentos históricos ganó el premio a mejor dirección en Cannes y era el filme que más sonaba en una terna de candidatas que también ha incluido El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa.

Y el cantante con orígenes en las Cuevas de Cañart, Álvaro Lafuente Calvo (Benicàssim, 1997), ha sido una de las caras visibles tanto del tráiler final como de la promoción previa. La película se estrena el próximo viernes 25 de septiembre en cines y junto a ella también lo hará 'La Nieve', la canción original del film obra del propio Lafuente.

'La bola negra' es su primera incursión en el cine y en la interpretación como tal, pero sus canciones ya han pasado por los oídos de actores como Pedro Pascal y directores como Spike Lee. Ambos son los artífices, uno delante de las cámaras y otro detrás, del spot publicitario en el que Apple anuncia unos novedosos auriculares. La canción se llama 'Conticinio' y puede escucharse en el cortometraje que da origen al anuncio corto de publicidad que sigue activo.

Los Javis, en "shock" y "temblando"

Tras conocer la noticia, Javier Calvo y Javier Ambrossi han atendido a los medios españoles en una videollamada desde Toronto, donde están presentando su película en el Festival de la ciudad canadiense. "Últimamente estoy pensando mucho en mis abuelos, al final La Bola Negra es su historia y la nuestra reciente. "Es increíble que la historia de España y toda nuestra cultura interese tanto", ha celebrado Calvo, al tiempo que ha agregado que la película aborda una "herida que todavía está muy reciente".

"Vamos a dejarnos la piel para llegar lo más lejos posible. Muchísimas gracias por la confianza. Allá vamos", ha señalado Calvo, mientras que Ambrossi ha reconocido que estaba en "shock" y "temblando". "Es muy emocionante para nosotros, de verdad que significa mucho", ha admitido Ambrossi.

 Javier Calvo ha explicado que espera que la película provoque en el espectador una sensación similar a la que él experimentaba cuando iba al cine. "Cuando yo iba al cine y salía de las salas sentía que era una persona nueva y que la calle estaba diferente. Espero que los espectadores sientan que algo dentro ha cambiado, aunque sea un poco", ha afirmado.

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