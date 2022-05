David Cortés: «Saliendo a una plaza de toros sabes los riesgos que conlleva»

¿Cómo ha vivido estos meses desde el verano tras la cogida en Puerto de Sagunto?

Al principio todo fue un poco extraño. Me lo tomé bien, con serenidad, pero fue una sensación bastante extraña. Como explicarlo… Sentí como si hubiese olvidado ciertas cosas. Era como si fuese otra persona.

¿Ha cambiado mucho su vida desde entonces?

Cualquiera puede pensar que sí pero realmente tampoco ha cambiado tanto. Obviamente ahora tengo unas limitaciones pero yo intenté desde el primer momento que no fuese así. El día que me dieron el alta del hospital yo, obviamente, no estaba en condiciones de hacer vida normal pero necesitaba salir después de tantos días encerrado y que me diese el sol. Me fui hasta el hotel andando porque no quería ir en coche. Claro, llegué al hotel agotado y tuve que echarme directamente a la cama. Mi cabeza iba a un ritmo y mi cuerpo a otro.

Esto que cuenta muestra a la perfección su forma de ser y su mentalidad.

Bueno… Yo pienso que cada uno tiene un destino escrito. A mí me tenía que pasar ese día en el Puerto de Sagunto lo que me pasó pero no es nada que yo no me hubiese buscado. Saliendo a una plaza de toros sabes los riesgos que conlleva. Y ya no que un toro te de una cornada sino que te puede matar. Pero yo hacía lo que más me gusta.

Últimamente ha comentado que se planteabas el volver a poner delante de un toro… ¿Mantiene esta idea?

Sí, sí, claro. Yo de primeras, cuando entré a quirófano, sabía que había perdido el ojo e imaginaba que llevaba la cara deshecha. Es una realidad que en ese momento únicamente pensaba en solucionarlo como se pudiese. Eso sí, luego vi que había quedado todo muy bien y ya pensé en los toros. Cuando salí del hospital seguí mi rutina habitual y he continuado yendo a ver una corrida de toros a una plaza. No lo he evitado ni mucho menos.

Su caso como recortador es curioso. Compitió varias temporadas de forma muy intensa, lo dejó y lo había retomado hace poco.

Sí. Yo competí durante 5 temporadas pero luego decidí dejarlo porque era incompatible con lo que yo quería hacer: montar un negocio. Cambié de hábito porque el trabajo no me permitía estar de pueblo en pueblo.

¿Y qué le hizo volver?

Yo soy una persona que cuando se propone algo no para hasta que lo consigue. Y luego no me conformo. Ahora el negocio más o menos me permitía tener algo más de tiempo libre y eso es lo que me hizo retomar. Empecé con alguna capea y me entró el gusanillo. Y me volví a enganchar.

Hablemos de Albalate. ¿Qué supone para usted?

Algo muy especial. Es mi pueblo, mi vida, mi corazón. Siempre lo ha sido. Yo de pequeño vivía en Zaragoza pero los fines de semana siempre estaba allí. Además la gente es encantadora y siempre me ha arropado mucho. No puedo decir una palabra mala de Albalate o de los albalatinos.

Coincide también que hay mucha tradición y afición taurina.