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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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27 JUN 2026|

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Declarado un incendio forestal en un campo de olivos en la carretera de Fórnoles a La Portellada

En el lugar están trabajando tres brigadas helitransportadas , dos brigadas terrestres, dos autobombas y APN en dirección de equipos y del incendio. Además de un camión de bomberos de la DPT del parque de Alcañiz.

Un helicóptero echando agua en la zona afectada./ G.R.
Un helicóptero echando agua en la zona afectada./ G.R.

Gema Romero27 06 2026

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Un incendio se ha declarado este sábado sobre las 12.00 en el término municipal de La Portellada, en la zona de la planta fotovoltaica Las Ventas, en la carretera que une Fórnoles con La Portellada. El fuego está afectando a un campo de olivos, aunque por el momento se desconoce la extensión calcinada así como las causas. Según ha explicado un Agente para la Protección de la Naturaleza, se trata de una superficie agro-forestal bastante complicada.

El Operativo de INFOAR del Gobierno de Aragón está trabajando con la brigada helitransportada de Alcorisa, a la de Peñalba y a la de Teruel. Además se han desplazadodos brigadas terrestres, dos autobombas y Agentes para la Protección de la Naturaleza en dirección de equipos y del incendio, junto con un camión de bomberos de la Diputación de Teruel del parque de Alcañiz.

*Información pendiente de actualizar

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