Declarado un incendio forestal en un campo de olivos en la carretera de Fórnoles a La Portellada

Un incendio se ha declarado este sábado sobre las 12.00 en el término municipal de La Portellada, en la zona de la planta fotovoltaica Las Ventas, en la carretera que une Fórnoles con La Portellada. El fuego está afectando a un campo de olivos, aunque por el momento se desconoce la extensión calcinada así como las causas. Según ha explicado un Agente para la Protección de la Naturaleza, se trata de una superficie agro-forestal bastante complicada.

El Operativo de INFOAR del Gobierno de Aragón está trabajando con la brigada helitransportada de Alcorisa, a la de Peñalba y a la de Teruel. Además se han desplazadodos brigadas terrestres, dos autobombas y Agentes para la Protección de la Naturaleza en dirección de equipos y del incendio, junto con un camión de bomberos de la Diputación de Teruel del parque de Alcañiz.

*Información pendiente de actualizar