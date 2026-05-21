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21 MAY 2026|

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Buscan a Carlos Millán, desaparecido desde el miércoles en la zona de Rimer de Caspe

La pareja con la que vive notificó el suceso, este miércoles, sobre las 19.00 al volver de comprar y no encontrarlo en la vivienda. La Guardia Civil ya ha desplegado un operativo de búsqueda junto a bomberos de la DPZ

Carlos Millán./ Cedida familia
Carlos Millán./ Cedida familia

Sofía Fondevilla21 05 2026

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Carlos Millán de 53 años y nacionalidad española desapareció en la zona de Rimer de Caspe, el pasado miércoles por la tarde. La pareja con la vive fue quien avisó a la familia sobre las 19.00, al volver de comprar en el centro del municipio y no encontrarlo en la vivienda. "Estaban todas sus pertenencias en casa, móvil, cartera... Y el coche abierto con las llaves fuera", describe su hermana, Elena Millán.

Junto a ella, su hija Erika Sancho explica que el operativo que la Guardia Civil ya ha desplegado en colaboración con los bomberos de la Diputación de Zaragoza incluye medios de rastreo por tierra junto a perros especializados en busqueda de personas, por aire con drones y acuáticos con embarcaciones.

La familia ha pedido la colaboración ciudadana también y ha facilitado un número para que pueda ponerse en contacto cualquier persona que haya visto a Carlos, en el 611 38 30 17. En el momento de la desaparición llevaba puestos una camiseta de tirantes blanca y pantalón corto negro.

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