Actualizado 11:18

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

24 JUL 2026|

Actualizado 11:18

Una desbrozadora sin protección, posible origen del incendio que calcinó dos hectáreas en Cantavieja

La maquinaria habría impactado contra una piedra, provocando la emisión de las chispas que originaron el fuego

Imagen aérea del estado en el que quedó la zona tras el incendio./ G.C.
Imagen aérea del estado en el que quedó la zona tras el incendio./ G.C.

Marina Monreal24 07 2026

Comentar

ActualidadSucesos

Una desbrozadora con disco metálico que golpeó una piedra y generó varias chispas habría provocado el incendio forestal declarado el pasado 6 de julio en el término municipal de Cantavieja. El fuego afectó a una superficie de 1,9 hectáreas de terreno forestal. La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Mora de Rubielos ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal tras esclarecer las posibles causas del suceso.

Después de tener conocimiento del incendio, los agentes iniciaron una investigación técnico-ocular para localizar el punto exacto en el que comenzaron las llamas. Durante la inspección encontraron distintos indicios que apuntaban al uso de una desbrozadora con disco metálico que estaba realizando trabajos en la zona.

Las pesquisas determinaron que la maquinaria habría impactado contra una piedra, provocando la emisión de las chispas que originaron el fuego. Los investigadores comprobaron también que el equipo utilizado carecía del dispositivo de protección correspondiente y, por tanto, incumplía las medidas preventivas exigidas para este tipo de trabajos.

En la investigación colaboraron los Agentes para la Protección de la Naturaleza y los Agentes Forestales del Gobierno de Aragón, cuya participación resultó fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Las diligencias instruidas y la persona investigada fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz.

Ante el aumento del riesgo de incendios forestales causado por las altas temperaturas, la Guardia Civil ha reforzado las labores de vigilancia e investigación para prevenir conductas negligentes o intencionadas que puedan desencadenar nuevos fuegos. Asimismo, recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención durante la época de mayor riesgo y de cumplir estrictamente la normativa cuando se realicen trabajos con maquinaria susceptible de generar chispas o cualquier otra fuente de ignición. Estas precauciones resultan esenciales para proteger el medio natural y evitar situaciones de grave riesgo para las personas y el patrimonio forestal.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

El 15% de la superficie quemada en Ejulve ya había sido reforestada tras el incendio de 2009

La situación sigue mejorando después de que el fuego haya calcinado en los últimos días más de 1.400 hectáreas de monte con un perímetro de unos 28 kilómetros

Comentar

El 15% de la superficie quemada en Ejulve ya había sido reforestada tras el incendio de 2009

El fuego calcina 80 hectáreas en La Cerollera y un bombero tiene que ser atendido por golpe de calor

La buena evolución ha permitido la reapertura de la carretera TE-53 entre La Cerollera y La Cañada de Verich que permanecía cortada como medida preventiva del km 0 al 4

Comentar

Actualizada

El fuego calcina 80 hectáreas en La Cerollera y un bombero tiene que ser atendido por golpe de calor

Declarado un incendio entre La Cañada de Verich y La Cerollera que obliga a cortar la carretera TE-53

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Se ha activado la Situación Operativa 1 - Nivel 1 del Procinfo y el fuego amenaza a varias granjas en el término municipal de La Cerollera. Los...

Comentar

Última hora

Declarado un incendio entre La Cañada de Verich y La Cerollera que obliga a cortar la carretera TE-53
Periódico del Bajo Aragón Histórico