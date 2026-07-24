Una desbrozadora sin protección, posible origen del incendio que calcinó dos hectáreas en Cantavieja

Una desbrozadora con disco metálico que golpeó una piedra y generó varias chispas habría provocado el incendio forestal declarado el pasado 6 de julio en el término municipal de Cantavieja. El fuego afectó a una superficie de 1,9 hectáreas de terreno forestal. La patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Mora de Rubielos ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de incendio forestal tras esclarecer las posibles causas del suceso.

Después de tener conocimiento del incendio, los agentes iniciaron una investigación técnico-ocular para localizar el punto exacto en el que comenzaron las llamas. Durante la inspección encontraron distintos indicios que apuntaban al uso de una desbrozadora con disco metálico que estaba realizando trabajos en la zona.

Las pesquisas determinaron que la maquinaria habría impactado contra una piedra, provocando la emisión de las chispas que originaron el fuego. Los investigadores comprobaron también que el equipo utilizado carecía del dispositivo de protección correspondiente y, por tanto, incumplía las medidas preventivas exigidas para este tipo de trabajos.

En la investigación colaboraron los Agentes para la Protección de la Naturaleza y los Agentes Forestales del Gobierno de Aragón, cuya participación resultó fundamental para el esclarecimiento de los hechos. Las diligencias instruidas y la persona investigada fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz.

Ante el aumento del riesgo de incendios forestales causado por las altas temperaturas, la Guardia Civil ha reforzado las labores de vigilancia e investigación para prevenir conductas negligentes o intencionadas que puedan desencadenar nuevos fuegos. Asimismo, recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención durante la época de mayor riesgo y de cumplir estrictamente la normativa cuando se realicen trabajos con maquinaria susceptible de generar chispas o cualquier otra fuente de ignición. Estas precauciones resultan esenciales para proteger el medio natural y evitar situaciones de grave riesgo para las personas y el patrimonio forestal.