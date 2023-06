Destrozan al menos una decena de coches en el casco urbano de Alcañiz en la misma semana

Al menos una decena de coches han sido dañados en el casco urbano de Alcañiz en una misma semana. Los hechos se produjeron entre el 5 y el 11 de junio en varios puntos de la localidad como la carretera Zaragoza, el Corcho (calle Muro de Santiago) y la Ronda Castelserás, junto a la rotonda que homenajea al Circuito Guadalope. Según ha confirmado la Guardia Civil de Teruel a La COMARCA, se han interpuesto cuatro denuncias hasta el momento. Una de ellas pertenece al propietario de un taller en la carretera Zaragoza, al que le destrozaron seis vehículos aparcados en una explanada privada el lunes 5 de junio, tal y como él mismo ha relatado a este medio.

La Benemérita no ha corroborado si los diversos incidentes están relacionados entre sí o si se tratan de sucesos aislados. Por su parte, el dueño del taller JM Motor Alcañiz, Jonathan Díaz, asegura que el mismo día en el que su local fue atacado, otros cinco coches sufrieron daños en la misma carretera Zaragoza. Este medio no ha podido confirmar si alguna de las cuatro denuncias interpuestas pertenecen a estos vehículos.

De acuerdo con Díaz, una persona -al que describe como un varón de unos 30 años- rompió los retrovisores de cinco coches aparcados en la calle propinándoles puñetazos y patadas. A la altura del taller, cogió varios adoquines de la acera, que se encontraban sueltos, y los impactó contra los 6 vehículos que estaban al aire libre, en un recinto privado. «Rompió cuatro lunas delanteras, dos ventanillas laterales y una puerta lateral», explica Díaz, quien presentó una denuncia tras lo sucedido.

Díaz se enteró de lo ocurrido a través de una llamada de la Guardia Civil de Alcañiz. Eran las dos de la tarde, hora en la que el taller cierra para que los trabajadores paren a comer, y el propietario se encontraba en casa. «Al principió pensé que era un amigo que me estaba gastando una broma pesada», recuerda. Al acercarse a su negocio -según el testimonio de Díaz- pudo ver al hombre que había destrozado los coches, ya que tras el acto delictivo, se quedó sentado ahí mismo. Fue un agente fuera de servicio, quien tras observar aquella escena, dio avisó a sus compañeros de la Guardia Civil.

«Estaba sin camiseta y lleno de sangre. No se encontraba en un buen estado de salud mental. Tenía la mirada perdida», lamenta Díaz. Los guardias le preguntaron que si le conocía de algo debido a que el mayor destrozo lo produjo en su taller. Sin embargo, la respuesta de este propietario fue negativa. «No fue un ajuste de cuentas. A los otros vehículos solo les rompió los retrovisores porque no contaba con ningún otro objeto además de sus manos. Sin embargo, frente a mi taller, había unos adoquines sueltos que pudo coger», detalla Díaz, quien no muestra rencor hacia el hombre responsable y solo quiere aclarar que su negocio no está envuelto en ningún tipo de problema.

La Guardia Civil ha trasladado a La COMARCA que, de momento, ninguna persona ha sido detenida por las cuatro denuncias interpuestas en Alcañiz por los destrozos a vehículos. De acuerdo con Díaz, el joven que atacó su taller «fue trasladado al cuartel, pasó a disposición judicial y fue puesto en libertad en las 24 horas posteriores».