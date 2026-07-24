Detenido un hombre en Fayón por presunto tráfico de drogas y cultivo de más de 2.300 plantas de marihuana

Un hombre ha sido detenido en Fayón por un supuesto delito de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y análogos, contra la flora y fauna, y por presunta pertenencia a grupo criminal. La Guardia Civil le ha arrestado en el marco de la 'Operación Veryon', en la que además se ha desmantelado una plantación ilegal de marihuana en la misma localidad, en la que había 2.304 plantas y un secadero con casi 30 kilogramos de cogollos y picadura de marihuana.

La operación se ejecutó el pasado 14 de julio y el arrestado ha sido un varón de 39 años de nacionalidad albanesa, que ingreso en la cárcel de Zuera, tras pasar a disposición judicial. La investigación comenzó ocho días antes, el 6 de julio, al tenerse conocimiento de la posible existencia de una plantación 'outdoor' de cannabis, en una zona boscosa del municipio. Debido a las primeras gestiones realizadas por los agentes, se pudo localizar en una zona de difícil acceso, entre barrancos y vegetación densa, un cultivo de grandes dimensiones. Asimismo, se localizó una balsa de agua utilizada supuestamente para el riego ilegal de la plantación.

El estudio de todos los indicios obtenidos permitió determinar que la plantación se encontraba distribuida en nueve bancales, en una zona que dificultaba las labores de vigilancia y acceso. También se constató que el suministro de agua se estaba realizan de forma ilegal por medio de una conexión a un hidrante perteneciente a la Comunidad de Regantes de Fayón.

Durante la inspección del lugar, se localizaron diversos efectos relacionados con la actividad ilícita, así como indicios de la tala de árboles para habilitar el área de cultivo, siendo una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).