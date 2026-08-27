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27 AGO 2026|

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El deterioro se «come» la carretera de Luco de Bordón, que se estrecha «cada vez más»

Los vecinos temen las consecuencias que podría acarrear un invierno lluvioso con tormentas fuertes, y denuncian años de abandono de la TE-8402

Mal estado de la carretera que denuncian los vecinos de Luco de Bordón. / Cedida
Mal estado de la carretera que denuncian los vecinos de Luco de Bordón. / Cedida

Beatriz Severino27 08 2026

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ActualidadInfraestructuras

La carretera TE-8402 que une Luco de Bordón con cualquier otro lugar se sigue descomponiendo a medida que avanzan los días, las inclemencias climatológicas y el propio tránsito de tráfico. Sus vecinos temen las consecuencias que podría acarrear para sus accesos un invierno con fuertes lluvias. Denuncian que el deterioro está estrechando cada vez más la vía provincial con desprendimientos y corrimientos de tierras.

Acaban de terminar sus fiestas patronales, lo que supone que la quincena de vecinos habituales se multiplican, como también se multiplica el tráfico. "Igual hemos llegado a estar casi 300 personas y todo el mundo comenta cómo está el acceso; pero los pocos que estamos todo el año reivindicamos que la arreglen porque la usamos mucho si queremos irnos a cualquier sitio o a comprar", dice la alcaldesa pedánea, Clara Mateu, que alerta de la situación que puede darse en caso de cruzarse dos vehículos. "Hay tramos que ya solamente se puede ir como un carril, por llamarlo de alguna forma, y si te encuentras un coche de frente o te tiras al barranco o te tiras al arcén que no existe", ironiza.

Esta carretera es la unión del barrio con Castellote y Cantavieja, y con Castellón a través de la población de Villores. Desde allí es el nexo también a Barcelona en autopista. "Es una carretera que se usa. Ya de por sí es estrecha, pero se está estrechando más", valora Mateu. Asegura hace meses se dio aviso al 112 tras unas fuertes lluvias y se colocaron las señales verticales rojas que alertan del peligro en los arcenes rotos. Desde el Ayuntamiento de Castellote también se ha dado aviso a los servicios provinciales en varias ocasiones. Aunque ha acudido personal a ver el terreno, de momento, no se ha actuado.

Las últimas reivindicaciones de comienzos de año sí lograron que se arreglaran socavones y baches de los que se señaló su peligrosidad. "Se parchearon pero, al menos se quitó peligro, y ahora el problema es que la calzada cada vez es más estrecha. Deseamos que llueva porque es necesario, pero estamos en alerta por lo que pueda pasar si sufrimos nuevos temporales", concluye Mateu.

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