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Periódico del Bajo Aragón Histórico

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08 JUL 2026|

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DGA autorizada la licitación del transporte escolar en Teruel para el curso 2026-2027 por más de 2 millones de euros

El contrato autorizado por el Consejo de Gobierno se divide en 6 lotes diferenciados, con una distribución presupuestaria plurianual diseñada para cubrir las necesidades del alumnado

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno./ DGA
El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno./ DGA

La COMARCA08 07 2026

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EducaciónSociedad

El Ejecutivo aragonés ha aprobado en Consejo de Gobierno este miércoles el acuerdo por el que se autoriza al Departamento de Educación, Ciencia y Universidades la licitación del contrato para la prestación del servicio de transporte escolar en diversas zonas de la provincia de Teruel (Matarraña, Bajo Aragón, Bajo Martín, Andorra, Maestrazgo, Jiloca, Cuencas Mineras, Gúdar Javalambre y Comunidad de Teruel) para el curso 2026-2027. Esta licitación cuenta con un presupuesto base de 2.065.986,86 euros y contempla la posibilidad de una prórroga por un curso escolar adicional.

El objetivo principal de esta medida es dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Educación, que garantiza la gratuidad de los servicios escolares de transporte en las zonas rurales para asegurar la calidad de la enseñanza cuando el alumnado deba escolarizarse en un municipio cercano al de su residencia.

Detalles de la inversión

El contrato autorizado por el Consejo de Gobierno se divide en 6 lotes diferenciados, con una distribución presupuestaria plurianual diseñada para cubrir las necesidades del alumnado. Así el presupuesto total de licitación asciene a 2.065.986,86 euros, con 831.144,14 euros para 2026 y 1.234.842,72 euros para la anualidad de 2027.

Este procedimiento administrativo, impulsado por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades garantiza que el servicio esté plenamente operativo y normalizado para el inicio del curso 2026-2027, proporcionando seguridad jurídica y estabilidad tanto a las familias turolenses como a las empresas del sector del transporte de viajeros por carretera.

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