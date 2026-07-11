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11 JUL 2026|

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DGA declara la alerta Rojo Plus en Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe y Matarraña este domingo

La cosecha y el empacado de cereal podrán realizarse únicamente hasta las 12.00. La medida estará vigente todo el día ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales prevista

Incendio cerca del pantano de Valderrobres hace unas semanas. / Ayto
Incendio cerca del pantano de Valderrobres hace unas semanas. / Ayto

Alba Zurita11 07 2026

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ActualidadMedio Ambiente

El Gobierno de Aragón ha declarado la situación de Alerta Rojo Plus para las comarcas de Andorra-Sierra de Arcos, Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe y Matarraña, durante todo el día 12 de julio ante la situación de riesgo extremo de incendios forestales prevista para estas zonas.

La medida se adopta mediante una orden conjunta de los Departamentos de Hacienda, Interior y Administración Pública, y de Medio Ambiente y Turismo, al amparo del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendio Forestal en Aragón (PROCINFO) y del Decreto 22/2026, de 11 de marzo.

Actividades prohibidas

Durante la vigencia de la Alerta Rojo Plus queda prohibido: encender fuego en cualquier espacio abierto, realizar quemas de rastrojos, pastos permanentes, restos de poda o restos forestales, quedando suspendidas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego, encender fuego en áreas de descanso de carreteras, zonas recreativas y áreas de acampada, utilizar maquinaria o equipos en montes y zonas rurales que puedan generar chispas, llamas o descargas eléctricas, utilizar ahumadores para la actividad apícola en el medio natural, arrojar colillas, brasas u otros materiales susceptibles de provocar un incendio, utilizar material pirotécnico.

Tampoco se podrá celebrar espectáculos que incluyan fuego o elementos pirotécnicos, celebrar pruebas deportivas o actos públicos en entorno forestal que puedan generar situaciones que favorezcan el inicio de un incendio forestal, acceder con vehículos a motor a los montes, salvo para propietarios, actividades profesionales, acceso a núcleos habitados, viviendas aisladas, servicios esenciales o emergencias.

Actividades permitidas

La orden permite el desarrollo de las principales labores agrarias, entre ellas la siembra, el abonado, el riego, la reparación de redes de riego, los tratamientos fitosanitarios, la recolección de frutos, la atención al ganado, la retirada de cadáveres de animales y el transporte de productos agrícolas ya recolectados.

La cosecha y el empacado de cereal podrán realizarse únicamente hasta las 12.00 y deberán contar con maquinaria auxiliar dotada de aperos de labranza y con los medios humanos necesarios para actuar de forma inmediata en caso de incendio. Estas limitaciones no se aplicarán en las zonas de regadío modernizado.

Asimismo, podrán llevarse a cabo actuaciones urgentes para el restablecimiento de servicios básicos de suministro de agua, energía o telecomunicaciones, siempre que hayan sido comunicadas previamente al 112 y se desarrollen con las medidas de seguridad adecuadas.

Del mismo modo, se permite el uso de maquinaria y equipos en suelo urbano cuyo funcionamiento genere chispas, deflagración o descargas eléctricas cuando se utilicen a más de 100 metros del terreno forestal o en el interior de edificaciones construidas con materiales no combustibles. La actividad cinegética también estará permitida siempre que los desplazamientos por el monte se realicen exclusivamente a pie.

El Gobierno de Aragón recuerda la necesidad de extremar la precaución durante esta situación de riesgo extremo y solicita la máxima colaboración ciudadana para evitar cualquier comportamiento que pueda originar un incendio forestal.

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