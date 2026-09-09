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09 SEP 2026|

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DGA ofrecerá servicio de taxi desde Bordón a Cantavieja para recortar la ruta escolar que supera la hora y media por trayecto

Los alumnos de esta localidad, Tronchón y La Cuba se negaron a ir a clase para protestar por el trayecto de autobús. El Gobierno de Aragón ha anunciado la medida, este miércoles, en una reunión con los Ayuntamientos y algunas familias

Parte de las alumnas de Tronchón, Bordón y La Cuba que se han negado a ir a clase en protesta por los tiempos de la ruta de bus / Ayuntamiento de Bordón
Parte de las alumnas de Tronchón, Bordón y La Cuba que se han negado a ir a clase en protesta por los tiempos de la ruta de bus / Ayuntamiento de Bordón

Sofía FondevillaAlba Ferrández09 09 2026

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EducaciónSociedad

El Gobierno de Aragón se ha comprometido, este miércoles, a costear un servicio de taxi para los seis alumnos de Bordón que acuden a Cantavieja durante el curso. De esta forma, se resuelve el exceso de duración que sumaba la ruta escolar que recogía en un inicio a estudiantes de esta localidad, Tronchón, La Cuba y Mirambel; y que superaba la hora y media por trayecto. La propuesta del Ejecutivo autonómico, que reduce en unos 35 minutos el viaje, retoma el modelo que se instauró hace cinco años al presentarse la misma problemática.

En ese tiempo, el único curso en el que no hay sido necesario el servicio de taxi fue el pasado al no haber estudiantes que recoger en Tronchón. "El problema es que Bordón, Tronchón y La Cuba no están en la ruta y hay que entrar y salir de los pueblos, y eso suma kilómetros y tiempo. Como el curso pasado no había que entrar en uno de los tres, no era tan largo el recorrido en autobús", ha explicado Roberto Rabaza, alcalde de Tronchón.

Las familias de las tres localidades se habían negado a llevar a sus hijos a los centros educativos en el primer día de clase a modo de protesta. Ahora que DGA ha puesto una solución sobre la mesa, los alumnos acudirán con normalidad, tal y como ha informado Rabaza. En total, había quince alumnos afectados entre los ocho de La Cuba, seis de Bordón y uno de Tronchón.

En la reunión de este miércoles han estado presentes el director provincial de Educación en Teruel, José Luis Castán, los alcaldes de La Cuba (Féliz Marín) y Tronchón, la secretaria municipal de Bordón en sustitución del primer edil, y tres familias.

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