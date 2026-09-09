El Gobierno de Aragón se ha comprometido, este miércoles, a costear un servicio de taxi para los seis alumnos de Bordón que acuden a Cantavieja durante el curso. De esta forma, se resuelve el exceso de duración que sumaba la ruta escolar que recogía en un inicio a estudiantes de esta localidad, Tronchón, La Cuba y Mirambel; y que superaba la hora y media por trayecto. La propuesta del Ejecutivo autonómico, que reduce en unos 35 minutos el viaje, retoma el modelo que se instauró hace cinco años al presentarse la misma problemática.

En ese tiempo, el único curso en el que no hay sido necesario el servicio de taxi fue el pasado al no haber estudiantes que recoger en Tronchón. "El problema es que Bordón, Tronchón y La Cuba no están en la ruta y hay que entrar y salir de los pueblos, y eso suma kilómetros y tiempo. Como el curso pasado no había que entrar en uno de los tres, no era tan largo el recorrido en autobús", ha explicado Roberto Rabaza, alcalde de Tronchón.

Las familias de las tres localidades se habían negado a llevar a sus hijos a los centros educativos en el primer día de clase a modo de protesta. Ahora que DGA ha puesto una solución sobre la mesa, los alumnos acudirán con normalidad, tal y como ha informado Rabaza. En total, había quince alumnos afectados entre los ocho de La Cuba, seis de Bordón y uno de Tronchón.

En la reunión de este miércoles han estado presentes el director provincial de Educación en Teruel, José Luis Castán, los alcaldes de La Cuba (Féliz Marín) y Tronchón, la secretaria municipal de Bordón en sustitución del primer edil, y tres familias.